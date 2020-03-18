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В Бразилии свыше 1 000 заключенных сбежали из тюрем

Около 170 заключенных удалось вернуть.

Фото : Getty Images18 марта 2020, 01:17

В бразильском Сан-Паулу из четырех тюрем сотни заключенных совершили побег, сообщает zakon.kz со ссылкой на BNO News.

По данным полиции, точное число беглецов пока не удалось установить, и оно превышает 1 300 человек. Полиция сумела вернуть назад 170 заключенных.

Инцидент произошел в тюрьмах полуоткрытого типа, которые заключенные могут покидать, согласно распорядку. В связи со вспышкой коронавируса в штате местные власти временно запретили им покидать исправительные учреждения, исходя из опасений, что кто-то может заразиться вирусом на свободе и стать переносчиком. Были также ограничены визиты гостей к заключенным.


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