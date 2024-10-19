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Заключенных Британии массово выпускают досрочно из-за переполненности тюрем

Британских заключенных массово выпускают из-за переполненности тюрем, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 21:24 Фото: pixabay
Около 1,1 тыс. заключенных будут освобождены досрочно в Великобритании на следующей неделе из-за сильной переполненности тюрем, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала ITV, в сентябре более 1,7 тыс. преступников также были отпущены по УДО из-за нехватки мест в пенитенциарных учреждениях Британии. Почти 40 заключенных при этом были выпущены по ошибке, но их уже вернули в тюрьму.

"Еще 1100 заключенных будут освобождены в начале следующей недели", – говорится в сообщении.

Как уточняется, заключенных отпустят на свободу 22 октября.

Ранее, в сентябре, сообщалось, что заключенные устроили бунт в колонии в Туркестанской области.

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