Евросоюз на 30 дней закрывает внешние границы

Лидеры ЕС достигли соответствующей договоренности.

Лидеры стран Европейского союза договорились о закрытии внешних границ сроком на 30 дней из-за распространения коронавируса нового типа (COVID-19), сообщает zakon.kz со ссылкой на АА.

Решение принято по итогам видеоконференции членов Европейского Совета по ситуации с COVID 19, состоявшейся во вторник, 17 марта.

В частности, временно ограничиваются "несущественные поездки" в ЕС на 30 дней.

В целях предотвращения распространения вируса в глобальном масштабе, мы условились укрепить наши внешние границы посредством скоординированного временного ограничения несущественных посещений ЕС на период 30 дней на основе предложений, представленных Еврокомиссией, - сообщил в ходе конференции председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Ранее во вторник канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что страны Евросоюза одобрили инициативу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд на территорию ЕС из-за вспышки коронавируса нового типа.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!