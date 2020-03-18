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Евросоюз на 30 дней закрывает внешние границы

Лидеры ЕС достигли соответствующей договоренности.

Фото : rosbalt18 марта 2020, 06:52

Лидеры стран Европейского союза договорились о закрытии внешних границ сроком на 30 дней из-за распространения коронавируса нового типа (COVID-19), сообщает zakon.kz со ссылкой на АА.

Решение принято по итогам видеоконференции членов Европейского Совета по ситуации с COVID 19, состоявшейся во вторник, 17 марта.

В частности, временно ограничиваются "несущественные поездки" в ЕС на 30 дней.

В целях предотвращения распространения вируса в глобальном масштабе, мы условились укрепить наши внешние границы посредством скоординированного временного ограничения несущественных посещений ЕС на период 30 дней на основе предложений, представленных Еврокомиссией, - сообщил в ходе конференции председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Ранее во вторник канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что страны Евросоюза одобрили инициативу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд на территорию ЕС из-за вспышки коронавируса нового типа.


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