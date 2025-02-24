Экстренный саммит по Украине запланировали лидеры Евросоюза

Лидеры ЕС проведут в Брюсселе очередной экстренный саммит по Украине и европейской обороне, сообщает Zakon.kz.

Глава Евросовета Антониу Кошта анонсировал проведение Евросоюзом экстренного саммита в Брюсселе 6 марта по ситуации в Украине и европейской обороне. Об этом он 23 февраля написал на своей странице в Х.

"Я принял решение созвать специальный Европейский совет 6 марта. Мы переживаем решающий момент для Украины и европейской безопасности", – проинформировал политик.









Кошта заявил, что от европейских стран в ходе консультаций он услышал общую приверженность решению следующих задач:

укрепление европейской обороны;

решительный вклад в мир на континенте;

гарантии безопасности в Украине.

Он также отметил, что продолжит работать вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и лидерами ЕС, чтобы быть готовыми 6 марта принять решения.

I have decided to convene a special European Council on 6 March.



We are living a defining moment for Ukraine and European security.



In my consultations with European leaders, I’ve heard a shared commitment to meet those challenges at EU level: strengthening European Defence… — António Costa (@eucopresident) February 23, 2025

Первую встречу европейских лидеров анонсировал президент Франции Эмманюэль Макрон. Она прошла в Париже 17 февраля.