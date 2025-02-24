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Мир

Экстренный саммит по Украине запланировали лидеры Евросоюза

Европейский союз, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 08:10 Фото: Х/EU_Commission
Лидеры ЕС проведут в Брюсселе очередной экстренный саммит по Украине и европейской обороне, сообщает Zakon.kz.

Глава Евросовета Антониу Кошта анонсировал проведение Евросоюзом экстренного саммита в Брюсселе 6 марта по ситуации в Украине и европейской обороне. Об этом он 23 февраля написал на своей странице в Х.

"Я принял решение созвать специальный Европейский совет 6 марта. Мы переживаем решающий момент для Украины и европейской безопасности", – проинформировал политик.



Кошта заявил, что от европейских стран в ходе консультаций он услышал общую приверженность решению следующих задач:

  • укрепление европейской обороны;
  • решительный вклад в мир на континенте;
  • гарантии безопасности в Украине.

Он также отметил, что продолжит работать вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и лидерами ЕС, чтобы быть готовыми 6 марта принять решения.

Первую встречу европейских лидеров анонсировал президент Франции Эмманюэль Макрон. Она прошла в Париже 17 февраля.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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