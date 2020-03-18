Зараженная коронавирусом студентка прилетела в Алматы из Стамбула
Еще одна зараженная прилетела из Москвы.
Фото : НАК18 марта 2020, 09:49
Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип озвучил детали о новых двух случаях коронавируса в Алматы, передает zakon.kz.
Первый случай - девушка, 1998 г.р., студентка, прилетела рейсом Стамбул - Алматы 15 марта.
Второй - женщина, 1974 г.р., прилетела в Алматы из Москвы 10 марта.
Обе находятся на карантине, их состояние удовлетворительное.
На утро 18 марта в Алматы - 17 человек заражены, в Нур-Султан - 18. Всего 35 человек.
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