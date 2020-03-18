Свыше 50 тысяч сельчан Жамбылской области участвуют в пилотном проекте

Уже профинансировано 2 459 заявок сельчан.

В Жамбылской области успешно реализуется пилотный проект по повышению доходов населения. К настоящему времени профинансировано 2 459 заявок сельчан на сумму 7,2 млрд. тенге. В общей сложности проектом охвачено 7886 дворов в 10 районах области, передает zakon.kz.

На их основе создано 11 кооперативов, на счета которых перечислены оборотные средства в сумме 125,9 млн. тенге. Также с целью эффективного использования 71,7 тыс. гектаров паевых земель жителей села выделено 230,1 млн. тенге. Это позволило аграриям закупить необходимые семена, удобрения и химические средства для защиты растений. Так что к весенне-полевым работам они подошли в полной готовности.

Кроме того в хозяйствах начато строительство 16 теплиц общей площадью более 2,125 га на сумму 138,1 млн тенге. Для использования приусадебных дворов под животноводство закуплено 40,6 тыс. голов скота. Сельскохозяйственные кооперативы приобрели 192 единицы различной техники. Планируется начать строительство консервного цеха.

Поощряется и открытие сельчанами малого бизнеса. По данному направлению профинансировано 12 проектов стоимостью 64,6 млн. тенге. Эти средства в основном направляются на оснащение миницехов необходимым оборудованием.

Активно включились в реализацию пилотного проекта жители Актюбинского сельского округа Жуалынского района. В местном сельхозкооперативе "Атамекен бастау" числятся 207 человек. Недавно кооператив приобрел в лизинг 12 единиц техники на сумму свыше 93 млн. тенге. Для хранения сельхозпродукции имеется два хранилища вместимостью 1800 тонн.

Жители этого округа оформили кредиты для ведения собственного дела на общую сумму 581 млн. тенге. Так, Каиргазы Абдикеримов из села Жанаталап на полученный кредит в сумме пять млн. тенге приобрел 10 лошадей и 25 овец, запасся кормами. Он вместе со своим братом, который также участвует в проекте, планирует также посеять по весне ячмень на 45 гектарах.

Всерьез решил заняться хозяйством и его односельчанин Канат Толегенов. На полученный от государства кредит он приобрел две лошади и 50 овец, закупил корма. Помимо скота доход семье приносит яблоневый сад, который ежегодно дает более трех тонн продукции.

Убеждаются в преимуществах нового проекта и в Таласском районе. Так, в Ушаральском сельском округе запланировано строительство теплицы, будут расширены площади под арбузы и дыни, помидоры и огурцы. В местный кооператив "Талас-2020" уже прибыло 16 единиц сельхозтехники. Вскоре машинно-тракторный парк пополнят комбайн, КамАЗ и два прицепа.

- Сначала многие жители с недоверием относились к этой идее. Теперь же они убеждаются в его перспективности. Недавно еще 20 семей подали заявки на участие по второму направлению проекта, - говорит аким Таласского района Бакыт Казанбасов.

Успешно идут дела в рамках пилотного проекта у жителей Кенесского сельского округа Мойынкумского района. Эффективно используют новые возможности труженики Байкадамского сельского округа Сарысуского района

Специалисты считают, что данный проект даст желаемые результаты. По их прогнозам, доходы каждого двора, участвующего в проекте, увеличатся с 41,6 тыс. до 156 тысяч тенге. К тому же одновременно будет решена задача по вовлечению безработных в хозяйственную деятельность. Планируется также, что объемы сельскохозяйственного производства в 2021 году увеличатся с 4,3 млрд. до 9,3 млрд. тенге; на 20-25% возрастет загруженность молочных и мясоперерабатывающих предприятий.

Для дальнейшей реализации пилотного проекта дополнительно отобраны еще 20 сельских округов, по два округа с каждого района.

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