В ЗКО свыше тысячи сельчан подали заявления по программе "Ауыл аманаты"

В Западно-Казахстанской области свыше тысячи сельчан подали заявления по программе "Ауыл аманаты", сообщает Zakon.kz.

В соответствии с поручением президента страны Касым-Жомарта Токаева в 2022 году в рамках государственной программы повышения доходов населения до 2025 года партия Amanat совместно с правительством РК запустила проект "Ауыл аманаты". Информационный марафон по разъяснению проекта партийцы объехали все села во всех регионах страны.



Суть проекта такова: жители аулов смогут получить льготный кредит на развитие своего бизнеса или же в составе кооператива, также можно оформить технику в лизинг. Условия займа весьма выгодные, особенно это касается процентной ставки. Срок кредита – до 5 лет, для проектов в сфере животноводства – до 7 лет; максимальная сумма кредита – в сельских населенных пунктах и в малых городах – до 2,5 тыс. МРП или около 8 млн тенге; номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5% годовых; льготный период по погашению основного долга и вознаграждения составляет не более 1/3 продолжительности срока кредитования. На реализацию нового проекта из республиканского бюджета выделено в регион 6,4 млрд тенге.

В Западно-Казахстанской области на данный момент 1106 человек подали заявление по программе "Ауыл аманаты". Программа реализуется в регионе с начала мая текущего года, она направлена на развитие животноводства, растениеводства, оснащения сельскохозяйственных кооперативов, развития малого бизнеса, проектов "Зеленый пояс" и "Молочный пояс". "Ауыл аманаты" предлагает льготное кредитование под 2,5% годовых сроком на 5-7 лет.

"Всего по нашей области поступило 1106 заявок, из них одобрено 272 заявки на общую сумму 1 млрд 852 млн тенге. Остальные заявки сейчас находятся на стадии рассмотрения. Хорошую активность проявляют жители Акжаикского, Теректинского, Сырымского, Казталовского районов и района Байтерек. Кроме растениеводства и животноводства можно развивать и другие направления. Например, сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, производство полуфабрикатов, швейный цех и другие сферы", – рассказал председатель правления акционерного общества "Социально-предпринимательская корпорация Aqjaiyq" Бакдаулет Ибраимов.

Один из первых получил одобрение своей заявки на льготное кредитование сельчанин Саржан Ибатов, который открыл бизнес по переработке твердых бытовых отходов.

"Благодаря данной программе, появилась возможность приобрести станок для комплектации твердых бытовых отходов. Сейчас я собираю изделия из пластика, макулатуру и другие бытовые отходы, сдаю их в городе Уральске. Также начал заниматься переработкой шерсти скота и производством подушек и одеял. Перспективное направление, так как в селах достаточно своего сырья, которое экологичное, полностью натуральное", – поделился своими планами на будущее житель Теректинского района Саржан Ибатов.

На сегодняшний день прием заявок по программе "Ауыл аманаты" в регионе завершен, так как общая сумма, указанная в поданных заявлениях, превысила установленный лимит – 6,4 млрд тенге. Завершение рассмотрения всех заявок планируется до конца августа текущего года.