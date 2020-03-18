Головкин и Канело проведут третий бой осенью - The Athletics

"Временно безработные" Головкин и Альварес дали устное согласие на бой и договорились о гонорарах.

Пока весь мир находится под карантином в ожидании лучших времен, у спортсменов есть шанс взять паузу и договориться о будущих турнирах. Чемпионы мира по боксу казахстанец Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Канело Альварес тоже пока без работы из-зат коронавируса - даты их ближайших боев не известны, и есть вероятность, что это в итоге позволит им договориться о третьем бое, передает zakon.kz.

Как стало известно авторитетному изданию The Athletics, "временно безработные" Головкин и Альварес дали устное согласие на бой и договорились о гонорарах.

Вероятнее всего, поединок пройдет на арене AT&T Stadium в Арлингтоне, штат Техас, США 12 сентября 2020 года, - отметило издание.

Добавим, что первый бой между Головкиным и Канело судьи зафиксировали ничью. Во втором поединке победу по очкам одержал мексиканский боксер.

2 мая Канело должен был подраться с Билли Джо Сондерсом, но бой перенесли из-за коронавируса, Головкин должен был провести бой с поляком Камилой Шеремета ориентировочно в апреле, но точную дату и место боя так и не определили.

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