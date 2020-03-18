Тенге продолжает падать. Курс доллара вырос до 439 на торгах
Курс американской валюты поднялся сразу на 3 тенге.
Фото : inbusiness.kz18 марта 2020, 11:15
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) на торгах курс доллара США вырос сразу почти на 3 тенге, передает zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 439 тенге (+2,96).
В обменниках курс доллара 439-442 тенге, евро - 480-490 тенге.
Ранее сообщалось, что с утра в обменных пунктах курс продажи доллара вырос до 441 тенге, во многих пунктах валюту вообще не продавали.
Напомним, 16 марта курс доллара вырос сразу на 30 тенге. Однако в Нацбанке сообщили, что будут способствовать формированию равновесного курса - то есть финрегулятор не будет проводить валютные интервенции и принимать меры, чтобы сдержать волатильность курса доллара.
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