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Тенге продолжает падать. Курс доллара вырос до 439 на торгах

Курс американской валюты поднялся сразу на 3 тенге.

Фото : inbusiness.kz18 марта 2020, 11:15

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) на торгах курс доллара США вырос сразу почти на 3 тенге, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 439 тенге (+2,96).

В обменниках курс доллара 439-442 тенге, евро - 480-490 тенге.

Ранее сообщалось, что с утра в обменных пунктах курс продажи доллара вырос до 441 тенге, во многих пунктах валюту вообще не продавали.

Напомним, 16 марта курс доллара вырос сразу на 30 тенге. Однако в Нацбанке сообщили, что будут способствовать формированию равновесного курса - то есть финрегулятор не будет проводить валютные интервенции и принимать меры, чтобы сдержать волатильность курса доллара.


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