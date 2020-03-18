О состоянии больных коронавирусом в Алматы

У всех состояние удовлетворительное.

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев рассказал о состоянии зараженных коронавирусом, передает zakon.kz.

Как сообщалось ранее, в Алматы выявлено еще два случая коронавируса - девушка 1998 г.р. и женщина - 1974 гр. На 18 марта в Алматы зарегистрировано 17 случаев заражения.

Первая пациентка прибыла из Москвы. Вторая прилетела рейсом Стамбул - Алматы. Турция не входила в группу стран, прибывающие откуда люди должны помещаться на карантин. Пациентка обратилась через скорую, ночью. Явных признаков ОРВИ у нее не выявили. Но врачи взяли анализ и к утру коронавирус подтвердился.

Сейчас идут мероприятия по поиску контактных лиц.

Что касается состояния больных, то, по словам Абильдаева, оно удовлетворительное.

14 человек лежат в городской инфекционной больнице, двое детей и мама одного ребенка - в детской инфекционной, у них обоих выявлен коронавирус. Протекает болезнь практически бессимптомно.

У всех 17 пациентов состояние удовлетворительное, все в сознании, не нуждаются в искусственной вентиляции легких.

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