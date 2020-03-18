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Nur Otan направил 150 млн тенге социально уязвимым слоям населения карантинных городов

Работники Центрального аппарата и филиалов партии приняли решение перечислить на эти нужды свою однодневную зарплату.

Фото : Акорда18 марта 2020, 12:56

С 19 марта в Алматы и Нур-Султане будет введен карантин. В связи с этим 150 млн тенге направлено для оказания адресной помощи одиноким пожилым людям, инвалидам и малообеспеченным многодетным семьям, передает zakon.kz.

По поручению Елбасы, председателя партии Nur Otan Нурсултана Назарбаева в рамках партийных проектов "Кедергісіз келешек", "Бақытты отбасы" и "Ардагерлерді ардақтайық" направлены 150 млн тенге для оказания адресной помощи одиноким пожилым людям, инвалидам и малообеспеченным многодетным семьям в городах Нур-Султан и Алматы, где объявлен карантин. На эти средства будут закуплены медицинские маски, антисептические средства и другие продукты первой необходимости для бесконтактной раздачи партийцами и волонтерами "Jas Otan" социально уязвимым слоям населения. Кроме того, работники Центрального аппарата и филиалов партии приняли решение перечислить на эти нужды свою однодневную зарплату. Сейчас совместно с акиматами городов Нур–Султан и Алматы формируются мобильные группы волонтеров-добровольцев, которые будут оказывать любую поддержку оперативным штабам, созданным в рамках противодействия распространения коронавируса, - написал на своей странице в Facebook Бауыржан Байбек.

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