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Медицинские маски во время коронавируса могут быть опасными

Перчатки также являются не самой эффективной профилактикой.

Фото : medaboutme.ru18 марта 2020, 16:15

Эксперты рассказали о том, что медицинские маски во время эпидемии коронавируса могут быть опасными, передает zakon.kz.

О том, что медицинские маски не являются эффективным методом защиты от распространения инфекции, уже писали. Оказалось, что они и вовсе способны навредить человеку, пишет ferra.ru.

Издание MedicalXpress опубликовало пресс-релиз, в рамках которого эксперты отметили, что медицинские маски дают людям ошибочное ощущение безопасности. И из-за этого многие, кто их носит, перестают придерживаться элементарных профилактических мер, в числе которых регулярное мытье рук перед использованием.

По словам специалистов, многие носят маску, не удостоверившись в ее плотном прилегании к лицу, и пренебрегают запретом прикасаться к ней. Люди часто поправляют маски, в связи с чем вероятность распространения инфекции увеличивается.

Перчатки также являются не самой эффективной профилактикой, в случае, если прикасаться ими к лицу. Они также отметили, что люди, использующие перчатки, перестают следить за гигиеной рук.


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