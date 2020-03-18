Как будет ходить транспорт в Алматы
По графику метро определяются.
Фото : кадр из видео18 марта 2020, 16:51
Первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов рассказал как будет работать общественный транспорт в Алматы во время карантина, передает zakon.kz.
График работы общественного транспорта остается прежним.
Мы только увеличиваем интервал движения автобусов. По метро сейчас определяемся. Мы имеем уже 20% сокращения пассажиропотока. Если в день мы перевозим порядка миллиона человек, на сегодня мы видим менее 800 тысяч, - сказал он.
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