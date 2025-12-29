#Казахстан в сравнении
Общество

Как будет работать общественный транспорт в новогодние праздничные дни в Алматы

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 22:09 Фото: Zakon.kz
В акимате Алматы 29 декабря рассказали о графике работы автобусов и метро, сообщает Zakon.kz.

Автобусные маршруты в праздничные дни будут курсировать согласно утвержденным графикам. Время начала движения составит с 05:20-05:40, окончание – до 23:00. В выходные дни автобусы будут выходить на линию с 05:20, а завершать работу – до 23:48. При этом на 12-м маршруте движение продлится до 01:36.

В выходные и праздничные дни Алматинский метрополитен будет осуществлять перевозку пассажиров в штатном режиме. Время работы метрополитена – с 06:20 утра до 00:00 часов ночи.

В период с 1 по 5 января в связи с праздничными днями и изменением пассажиропотока интервал движения поездов будет до 12 минут.

А о том, куда сходить в Алматы в новогодние праздничные дни, можно узнать здесь.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
