С 22 марта Алматы закроют
Карантин подразумевает полный запрет въезда выезда.
Фото : акимат Алматы18 марта 2020, 17:05
С 22 марта Алматы полностью будет закрыт, передает zakon.kz.
С 00.00 часов 22 марта все авиа и ж/д сообщение внутри страны - из Алматы, в Алматы будет прекращено. У нас карантин. Он подразумевает полный запрет въезда выезда, - сказал на брифинге первый заместитель акима города Алматы Ерлан Кожагапанов.
Он пояснил, что будут впускать в город единицы автомобилей - это будут силы, направленные на обеспечение жизнедеятельности и порядка в городе. Все эти люди будут подвергаться тотальной проверке и санитарной обработке.
Алматинцам, которые находятся вне города, и иногородним, находящимся в городе, дали 72 часа на то, чтобы вернуться по домам.
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