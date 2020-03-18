Полицейские опубликовали видео погони за пьяным водителем

Административным судом города Павлодара вынесено решение о лишении павлодарца водительских прав сроком на 7 лет и административный арест на 15 суток.

Пьяного водителя без прав задержали полицейские Павлодара, сообщает zakon.kz.

На пульт оператора 102 поступило сообщение о том, что в областном центре на парковке одного из ТРЦ находится автомобиль марки Toyota Land Cruiser, чей водитель явно пьян.

Оператор 102 передал всем автопатрулям ориентировку и спустя какое-то время патрульные полицейские обнаружили автомобиль на пересечении улиц Абая-Ломова.

Дальше события развивались как в кино. Водитель не только проигнорировал требования стражей правопорядка об остановке, но и устроил настоящие гонки, создавая аварийную ситуацию на дороге и грубо нарушая правила дорожного движения.

Скрыться от полицейских ему не удалось, лихач-нарушитель задержан патрульными полицейскими и доставлен на медицинское освидетельствование.

Результаты экспертизы подтвердили что 25-летний павлодарец находился в состоянии опьянения, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Павлодарской области.

За все допущенные нарушения, автомашина водворена на специализированную автостоянку, а в отношении водителя возбуждены административные производства по нескольким статьям:

- 593 ч. 2 КРКоАП (не соблюдение правил пользования ремнями безопасности). Штраф 5 МРП.

- 599 ч. 1 КРКоАП (проезд на запрещающий сигнал светофора). Штраф 10 МРП.

- 612 ч.1 КРКоАП (управление транспортным средством без водительского удостоверения). Штраф 5 МРП

- 613 ч. 1 (невыполнение законного требования сотрудников ОВД об остановке транспортного средства). Штараф 30 МРП

- 608 ч. 1 (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Административным судом города Павлодара вынесено решение о лишении павлодарца водительских прав сроком на 7 лет и административный арест на 15 суток.

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