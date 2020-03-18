Цена нефти упала ниже $28
Такое низкое значение у этой марки в последний раз было в январе 2016 года.
Фото : depositphotos18 марта 2020, 19:29
Цена нефти марки Brent упала ниже $28 за баррель впервые с 2016 года, сообщает zakon.kz.
В ходе торгов на Лондонской бирже стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае упала на 2,58%, достигнув $27,9 за баррель.
Накануне цена на нефть марки Brent упала до $28,85 за баррель.
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