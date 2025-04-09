Цена нефти упала до 60 долларов: что будет с бюджетом Казахстана

Сегодня стоимость нефти марки Brent опустилась до отметки в 60 долларов за баррель, падение за сутки составило 3,98%. Последний раз стоимость нефти опускалась так низко ровно четыре года назад – в апреле 2021 года, сообщает Zakon.kz.

Фактор Трампа

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем стремлении добиться снижения цен на нефть до 40 долларов за баррель. Однако эксперты отрасли высказывали сомнения в реалистичности такого сценария, указывая на предел рентабельности добычи в районе 60 долларов. Интересно, что эти же эксперты совсем недавно скептически относились и к возможности начала масштабной торговой войны со стороны США.

Тем не менее, нефть падает в цене, и как далеко зайдет это падение – предсказать трудно по нескольким причинам.

Во-первых, серьезное давление на цены оказывают опасения относительно состояния американской экономики. Подписанный 2 апреля 2025 года президентом Трампом указ о введении взаимных пошлин на импорт из других государств стал катализатором этих опасений. Эта мера привела к значительному падению фондовых рынков как в Соединенных Штатах, так и по всему миру, что свидетельствует о нарастающей тревоге инвесторов. Усиление риторики Трампа в отношении Китая и планы Европейского союза по введению ответных пошлин лишь усугубляют опасения затяжной торговой войны, способной спровоцировать глобальную рецессию.

Во-вторых, важную роль сыграло решение восьми стран ОПЕК+ (России, Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана) об ускоренном наращивании добычи. На прошлой неделе эти страны договорились увеличить объемы производства на 411 тысяч баррелей в сутки уже с мая, тогда как ранее такой рост планировался в течение трех месяцев. Увеличение предложения нефти на рынке, естественно, оказывает понижательное давление на цены.

Фото: investing

Что говорят аналитики?

Специалисты Goldman Sachs 8 апреля 2025 года представили свои прогнозы относительно будущего нефтяных котировок. В своем отчете банк отметил, что в базовом сценарии ожидает снижения цены на нефть марки Brent до 58 долларов за баррель к декабрю 2025 года и до 50 долларов за баррель – к декабрю 2026 года. Однако, учитывая возросшие риски рецессии и возможность более высоких, чем ожидалось, поставок ОПЕК+, Goldman Sachs пересмотрел свои среднегодовые прогнозы на 2026 год в сторону понижения.

Согласно обновленным оценкам Goldman Sachs, при сценарии замедления мирового ВВП и сохранении базового уровня добычи ОПЕК цена на нефть марки Brent к декабрю 2025 года может снизиться до 54 долларов, а к декабрю 2026 года – до 45 долларов.

В более экстремальном и менее вероятном сценарии, предполагающем как замедление мирового ВВП, так и полную отмену сокращений добычи ОПЕК+, что ограничит поставки из стран, не входящих в ОПЕК, цены на нефть марки Brent могут упасть до уровня чуть ниже 40 долларов за баррель к концу 2026 года.

Стоит отметить, что Goldman Sachs также рассматривал и более оптимистичные сценарии. Так, если экономика США избежит рецессии после снижения тарифов, которые должны вступить в силу 9 апреля, то цены на нефть марки Brent и WTI в декабре 2025 года могут составить 62 и 58 долларов за баррель, соответственно. В случае же рецессии в США эти показатели могут снизиться до 58 и 54 долларов.

А как быть Казахстану?

Экономика Казахстана характеризуется высокой зависимостью от нефтегазового сектора, который, по различным оценкам, может составлять порядка 20-25% ВВП страны, полагает финансист Арсен Темирбаев. При этом экспорт нефти и нефтепродуктов формирует значительную часть, вероятно, более 50% всего экспорта Казахстана, что делает страну крайне уязвимой к колебаниям мировых цен на "черное золото".

"Бюджет Казахстана сверстан из расчета стоимости нефти 75 долларов за баррель и курса 470 тенге за 1 доллар. Чтобы бюджет смог получить запланированные доходы при стоимости нефти в 60 долларов, пара USD/KZT должна находиться на отметке около 542 тенге". Арсен Темирбаев

Падение цены нефти марки Brent до 60 долларов за баррель напрямую сказывается на доходной части государственного бюджета Казахстана. Это приводит к автоматическому уменьшению налоговых поступлений и экспортной выручки, что может создать дефицит бюджета. В результате могут быть пересмотрены или сокращены расходы на различные государственные программы, например, в области развития инфраструктуры или жилищного строительства.

Снижение нефтяных котировок может оказать давление на тенге, приводя к его ослаблению по отношению к доллару США и другим мировым валютам, что в свою очередь может спровоцировать рост инфляции, так как Казахстан является импортозависимой страной по многим группам товаров, включая продукты питания, лекарства и оборудование.

Важным аспектом является и рентабельность добычи нефти в Казахстане. Хотя себестоимость добычи может варьироваться в зависимости от месторождения, падение цен до 60 долларов за баррель может снизить прибыльность некоторых проектов, особенно на зрелых месторождениях или при разработке трудноизвлекаемых запасов. Это может привести к сокращению инвестиций в нефтегазовый сектор, замедлению темпов геологоразведочных работ и, в долгосрочной перспективе, к снижению объемов добычи.

Для стабилизации экономики в условиях низких цен на нефть Казахстан использует средства Национального фонда. Однако длительное снижение нефтяных доходов может привести к истощению резервов фонда, предостерегает эксперт.

По мнению специалиста, правительству Казахстана необходимо срочно принимать оперативные и эффективные меры для минимизации негативных последствий и поддержки устойчивого экономического развития в условиях нестабильной конъюнктуры мирового рынка нефти.

Ранее мы рассказали, что косвенным следствием спада нефтяных котировок может стать усиление оттока капитала с казахстанского рынка.