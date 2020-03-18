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С 00.00 часов 19 марта легковые авто не смогут въехать/выехать из Алматы

72 часа даны на то, чтобы покинуть город или вернуться в него авиа и ж/д сообщением.

Фото : harringtonfordistrictattorney.com18 марта 2020, 20:27

С 00.00 часов 19 марта Алматы закрывает границы, передает zakon.kz.

Начиная с 00.00 часов 19 марта из города легковым транспортом будет выехать невозможно, мы закрываем границы. Так как санитарно-эпидемиологический контроль невозможно вести. Междугороднее пригородное сообщение будет полностью остановлено, - сказал первый заместитель акима города Алматы Ерлан Кожагапанов.

72 часа даны на то, чтобы покинуть город или вернуться в него авиа и ж/д сообщением. При этом, акимам регионов дано поручение организовать жесткий санитарно-эпидемиологический контроль за прибывающими в регионы из Алматы, так как в городе имеется инфекция. Не будет такого жесткого контроля лишь между сообщениями Алматы - Нур-Султан, так как в обоих этих городах выявлен коронавирус.

С 23.59 21 марта будет полностью прекращено авиа и ж/д сообщение между Алматы и другими городами, - напомнил спикер.


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