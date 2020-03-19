Что происходит на границе Алматы

Люди не могут заехать в Алматы.

Жители Алматинской области возмущены тем, что не могут заехать в Алматы, передает zakon.kz.

В социальных сетях распространяются видео с жителями Алматинской области, которые не могут въехать в Алматы.

Никого не пропускают, только медиков. Простых рабочих не пропускают. Все возвращаются, - говорит человек за кадром.

На кадрах видно, как толпа людей стоит за кордоном. Полицейские просят отнестись с пониманием к введению ограничений.

Сегодня, 19 марта, Алматы и Нур-Султан закрыли на карантин. Это связано с тем, что в городах находятся зараженные коронавирусом люди. Их общее число - 37 человек, 19 случаев в Алматы, 18 - в Нур-Султане.

Почитать об ограничениях в Алматы и столице из-за карантина можно здесь.

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