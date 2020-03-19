Что происходит на границе Алматы
Люди не могут заехать в Алматы.
Фото : кадр из видео19 марта 2020, 10:53
Жители Алматинской области возмущены тем, что не могут заехать в Алматы, передает zakon.kz.
В социальных сетях распространяются видео с жителями Алматинской области, которые не могут въехать в Алматы.
Никого не пропускают, только медиков. Простых рабочих не пропускают. Все возвращаются, - говорит человек за кадром.
На кадрах видно, как толпа людей стоит за кордоном. Полицейские просят отнестись с пониманием к введению ограничений.
Сегодня, 19 марта, Алматы и Нур-Султан закрыли на карантин. Это связано с тем, что в городах находятся зараженные коронавирусом люди. Их общее число - 37 человек, 19 случаев в Алматы, 18 - в Нур-Султане.
Почитать об ограничениях в Алматы и столице из-за карантина можно здесь.
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