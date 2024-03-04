Что происходит в эвакопунктах Алматы после землетрясения

Алматинцы пережили очередное землетрясение. Сразу после толчков многие горожане отправились в пункты приема пострадавших. Как в точках сбора встречают и размещают людей, в материале Zakon.kz.

Сразу после сильного землетрясения в городе развернули 384 пункта приема пострадавших: в 229 школах и 115 детских садах, 15 вузах, 20 колледжах и 5 стадионах. Сегодня, по сообщению акимата, сразу после землетрясения в пункты приема населения обратились 1132 человека.

Один из таких пунктов находится в Доме школьников №2. Сюда первыми после сильных подземных толков пришли воспитанники детского центра "Dream Team". Воспитатели организованно вывели детей из учебных помещений и привели их в ближайший пункт сбора. Педагоги действовали быстро и оперативно, поэтому у детей не было времени переобуться в зимнюю обувь, и они пришли в эвакопункт в сменной.

Фото: Zakon.kz

Сотрудники временного пункта встретили детей горячим чаем. Наготове у персонала были медицинские аптечки.

Фото: Zakon.kz

Землетрясение не произвело особого впечатления на детей и никого не испугало. Собравшись в группу, дошколята хором пели песню "Не бойся, мама, я с тобой".

Фото: Zakon.kz

В другом эвакуационном пункте – школе № 55 – алматинцев собирают прямо в фойе учебного заведения. Преподаватели рассказали, что когда почувствовали толчки, всех школьников вывели во двор. После большую часть забрали родители. А в учебном заведении остались те школьники, которых родители или близкие еще не успели забрать.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что в школе нет паники. Преподаватели спокойно обсуждают организацию приема граждан на случай, если толчки повторятся. В это время дети переговариваются с родными по телефону. Некоторые коротают время, играя в настольные игры.

Фото: Zakon.kz

Находящаяся рядом художественная школа имени Кастеева не является пунктом приема пострадавших, но руководство учебного заведения заверило, что в случае экстренной ситуации готово предоставить убежище всем пострадавшим.

Фото: Zakon.kz

В пункте сбора, который находится в школе-гимназии № 46, преподаватели вывели всех школьников на улицу сразу после толчков.

Фото: Zakon.kz

Дети находились на свежем воздухе около часа, педагоги опасались более разрушительных толчков.

Фото: Zakon.kz

После некоторого времени замерзших школьников стали заводить в спортзал. Туда же начали приходить жители ближайших домов.

Фото: Zakon.kz

"Во время землетрясения я находилась дома. Как только толчки прошли, я собралась и побежала в ближайший пункт сбора. В школе меня приняли, проводили в спортзал, все организованно, без паники", – рассказала Карлыгаш Кулик.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что все данные о пунктах сбора при ЧС в Алматы размещены на платформе 2ГИС. Также всю информацию о безопасных местах можно найти на официальных сайтах ДЧС города и районных акиматов.

Служба скорой медицинской помощи и все многопрофильные стационары, в том числе специализированные, детские стационары, организации родовспоможения города работают в усиленном режиме.

Акимат просит не верить и не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам.