В Нидерландах министр упал в обморок во время обсуждения коронавируса
Позже министр поблагодарил всех за поддержку.
Фото : кадр из видео19 марта 2020, 11:33
Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс упал в обморок во время обсуждения коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Reuters.
- 56-летний Бруно Брюинз упал во время парламентских дебатов, где обсуждали коронавирус. Встать ему помогли другие министры. Выпив стакан воды, Брюинз вышел из помещения.
Позже министр поблагодарил всех за поддержку и объяснил, почему упал.
Я чувствовал слабость от усталости и напряженных недель. Сейчас я чувствую себя лучше и собираюсь домой, чтобы отдохнуть и продолжить завтра борьбу с пандемией коронавируса, - написал он в социальных сетях.
В Нидерландах подтверждено 2056 случаев заражения новым вирусом. Из них официально излечились 2 человека, скончались 58 человек.
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