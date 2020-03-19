В Нидерландах министр упал в обморок во время обсуждения коронавируса

Позже министр поблагодарил всех за поддержку.

Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс упал в обморок во время обсуждения коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Reuters.

56-летний Бруно Брюинз упал во время парламентских дебатов, где обсуждали коронавирус. Встать ему помогли другие министры. Выпив стакан воды, Брюинз вышел из помещения.

Позже министр поблагодарил всех за поддержку и объяснил, почему упал.

Я чувствовал слабость от усталости и напряженных недель. Сейчас я чувствую себя лучше и собираюсь домой, чтобы отдохнуть и продолжить завтра борьбу с пандемией коронавируса, - написал он в социальных сетях.

В Нидерландах подтверждено 2056 случаев заражения новым вирусом. Из них официально излечились 2 человека, скончались 58 человек.

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