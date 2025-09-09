В Швеции министр здравоохранения упала в обморок во время пресс-конференции

Новый министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн потеряла сознание в ходе пресс-конференции в Стокгольме, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал SVT, инцидент произошел во время представления кадровых перестановок в правительстве. Ланн внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание, после чего ее вывели из зала.

#SWEDEN news



🇸🇪 Swedish Health Minister Elisabet Lann collapsed during a press conference in Stockholm.



She later explained that she had experienced low blood sugar. pic.twitter.com/jdIOrj88GA — War & Political News (@Elly_Bar_News) September 9, 2025

На трибуне вместе с министром находились премьер-министр Ульф Кристерссон, министр энергетики и предпринимательства Эбба Буш и министр социальных дел Якоб Форсместед.

По предварительным данным, причиной недомогания стало резкое снижение уровня сахара в крови. В связи с происшествием пресс-конференцию отложили.

