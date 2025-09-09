#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
536.76
630.85
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
536.76
630.85
6.45
Мир

В Швеции министр здравоохранения упала в обморок во время пресс-конференции

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 00:27 Фото: freepik
Новый министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн потеряла сознание в ходе пресс-конференции в Стокгольме, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал SVT, инцидент произошел во время представления кадровых перестановок в правительстве. Ланн внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание, после чего ее вывели из зала.

На трибуне вместе с министром находились премьер-министр Ульф Кристерссон, министр энергетики и предпринимательства Эбба Буш и министр социальных дел Якоб Форсместед.

По предварительным данным, причиной недомогания стало резкое снижение уровня сахара в крови. В связи с происшествием пресс-конференцию отложили.

А ранее премьер Швеции первым признался, что использует ИИ для принятия решений. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
У женщины с артритом нашли сотни золотых частиц в суставе
Мир
20:38, 09 сентября 2025
У женщины с артритом нашли сотни золотых частиц в суставе
Израиль нанес авиаудар по Дохе: что известно к этому часу
Мир
19:53, 09 сентября 2025
Израиль нанес авиаудар по Дохе: что известно к этому часу
В Дохе прогремели взрывы: Израиль сообщил об ударе по лидерам ХАМАС
Мир
18:53, 09 сентября 2025
В Дохе прогремели взрывы: Израиль сообщил об ударе по лидерам ХАМАС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: