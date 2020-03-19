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Как выявили коронавирус у россиянина в Алматы

Данный пациент прилетел 12 марта рейсом Краснодар - Москва - Алматы.

Фото : инАлматы19 марта 2020, 12:14

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев рассказал подробности о последнем выявленном случае коронавируса в городе, передает zakon.kz.

По словам спикера, данный пациент прилетел 12 марта рейсом Краснодар - Москва - Алматы. Так как Россия не входит в список стран с неблагоприятной эпидемситуацией, он не был сразу помещен в карантин. Его поместили на карантин в провизорный госпиталь 17 марта после того, как стало известно, что он контактировал с больной коронавирусом женщиной, ранее прилетевшей из Москвы. 17 марта у него взяли анализы, 19 марта он был помещен в инфекционный стационар.

После выздоровления данный гражданин при желании сможет вернуться в свою страну.

Состояние 18 больных коронавирусом удовлетворительное. У одного - средней тяжести в связи с наличием хронического обструктивного бронхита.


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