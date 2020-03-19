Чиновник получил 600 тысяч тенге за покровительство

Замакима района Акмолинской области подозревается во взяточничестве.

Заместитель акима района в Акмолинской области подозревается во взяточничестве, сообщил на брифинге старший следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Антикоррупционной службой города Нур-Султан начато досудебное расследование в отношении заместителя акима района Акмолинской области по подозрению в совершении коррупционного преступления, - сообщил Бигайдаров.

По его словам, чиновник подозревается в получении взятки в сумме 600 тыс. тенге за подписание актов выполненных работ и за общее покровительство.

Предварительное следствия продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемого, с определением степени его виновности, будет вынесено судом. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - заключил старший следователь.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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