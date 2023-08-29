Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

50 тысяч за машину: чиновника из Жетысуской области подозревают во взяточничестве

50 тысяч за машину: чиновника из Жетысуской области подозревают во взяточничестве Фото: Zakon.kz
Заместителя руководителя Инспекции транспортного контроля Жетысуской области подозревают во взяточничестве. Об этом 29 августа 2023 года рассказали Zakon.kz в Антикоррупционной службе.

В публикации сказано, что при посредничестве своего доверенного лица он на системной основе получал от предпринимателей взятки за беспрепятственное передвижение грузового транспорта на территории области.

"Сумма ежемесячного вознаграждения составляла 50 000 тенге за одну автомашину. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу", – говорится в сообщении.

Также отмечено, что досудебное расследование продолжается.

Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

23 августа 2023 года в Антикоре заявили о попытке чиновников из Шымкента без торгов провести закупку на 4,8 млрд тенге. Выяснилось, что этот случай был не единственным: чиновники Шымкента и до этого проводили без торгов госзакупки на крупные суммы.

Анастасия Московчук
Антикор Жетысуская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Астрологи рассказали, кого в сентябре ждет головокружительный успех
Астрологи рассказали, кого в сентябре ждет головокружительный успех
подсолнухи, фермеры бьют тревогу из-за экспортных пошлин
Казахстанские производители семечек бьют тревогу из-за миллиардных убытков
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления