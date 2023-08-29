50 тысяч за машину: чиновника из Жетысуской области подозревают во взяточничестве

Заместителя руководителя Инспекции транспортного контроля Жетысуской области подозревают во взяточничестве. Об этом 29 августа 2023 года рассказали Zakon.kz в Антикоррупционной службе.

В публикации сказано, что при посредничестве своего доверенного лица он на системной основе получал от предпринимателей взятки за беспрепятственное передвижение грузового транспорта на территории области.

"Сумма ежемесячного вознаграждения составляла 50 000 тенге за одну автомашину. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу", – говорится в сообщении.

Также отмечено, что досудебное расследование продолжается.

Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

23 августа 2023 года в Антикоре заявили о попытке чиновников из Шымкента без торгов провести закупку на 4,8 млрд тенге. Выяснилось, что этот случай был не единственным: чиновники Шымкента и до этого проводили без торгов госзакупки на крупные суммы.