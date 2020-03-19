Altyn Bank поддержит клиентов во время режима ЧП

Клиенты Altyn Bank могут воспользоваться банкоматом любого банка на территории Казахстана.

В связи с введением в стране режима чрезвычайного положения Altyn Bank готов оказать поддержку клиентам, которые оказались в сложной финансовой ситуации, передает zakon.kz.

Банк предоставит отсрочку платежей по беззалоговым и залоговым кредитам сроком на один месяц физическим лицам-заемщикам из Нур- Султана и Алматы, не имеющим просрочек на 18 марта 2020 года. Все необходимые процедуры будут проведены банком самостоятельно. Вопросы, касающиеся обслуживания займов юридическими лицами - клиентами Алтын Банка, будут решены по мере возникновения, индивидуально с каждым заемщиком.

В условиях карантина, основными приоритетами для AltynBank остаются обеспечение безопасности, забота о здоровье наших клиентов, партнеров и работников, поддержание качества предоставляемых услуг. Поскольку Altyn Bank – это цифровой банк, мы предлагаем казахстанцам обслуживание в удаленных каналах 24/7. Клиенты могут воспользоваться сервисами цифрового банка Altyn-i для физических лиц и Altyn Online для юридических лиц. С информацией об услугах банка можно ознакомиться на сайте.

С 19 марта 2020 года, в связи с карантином, филиал Altyn Bank в Нур-Султане, филиал банка в МФЦА и все отделения банка в Алматы будут закрыты с целью снижения рисков для наших клиентов и работников, связанных с необходимостью нахождения в общественных местах, в том числе в отделениях банка. Клиентам будут доступны широкие возможности онлайн сервисов для физических и юридических лиц.

Офисы филиалов Altyn Bank в Актау, Атырау и Шымкент будут работать c понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 часов по местному времени за исключением выходных дней с 21 по 25 марта. В помещениях усилены меры по санитарной обработке и дезинфекции. Просим клиентов проявлять бдительность, использовать маски и антисептические средства при нахождении в общественных местах.

Клиенты Altyn Bank могут воспользоваться банкоматом любого банка на территории Казахстана.

Для предоставления профессиональной консультации по вопросам, связанным с банковским обслуживанием, наши менеджеры круглосуточно дежурят в WhatsApp по номеру: +7 (771) 330-57-77. Телефон контакт-центра +7 (727) 356-57-77. Также клиенты могут писать в личном кабинете мобильного приложения Altyn-i.

Юридических лиц для получения более детальной информации просим обращаться по телефону к Вашему персональному менеджеру корпоративного сервиса или направить запрос на адрес customerservice@altynbank.kz.

Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы.

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