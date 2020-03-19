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Заболевшие коронавирусом футболист и его девушка ждут пополнение в семье

У Ругани обнаружили коронавирус, из-за чего "Ювентус" вынужденно отправили на карантин.

Фото : Instagram19 марта 2020, 14:36

Защитник итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани и его девушка Микела Персико, подцепившие коронавирус, ждут пополнение в семействе, передает zakon.kz.

По информации Football-italia, у Ругани обнаружили коронавирус, из-за чего "Ювентус" вынужденно отправили на карантин. Однако, как выяснилось, новую заразу подхватила его девушка Микела Персико, которая, к тому же, беременна.

Я на четвертом месяце, что теперь будет? Даже не могу об этом говорить, остается только ждать. Надеюсь, вирус никак не повлияет на ребенка. Врачи говорят, что это не проблема, но поставьте себя на мое место. Очень страшно. Мы с Даниэле ждали подходящего момента, чтобы объявить о беременности, но у него обнаружили коронавирус. Это должен был быть момент радости. Уверена, мы снова встанем на ноги, - сказала девушка изданию.

К слову, сам футболист прокомментировал свое самочувствие из-за инфицирования коронавирусом.

Вы наверняка читали новости, и потому хочу успокоить всех, кто обо мне беспокоится, – со мной все хорошо. Но в данный момент чувствую обязанность поблагодарить всех докторов и медсестер в госпиталях, которые делают все, что от них зависит, чтобы справиться с этим заболеванием, - написал он в Instagram.

Ранее мы писали, что девушка одноклубника Ругани португальца Криштиану Роналду нарушила карантин по коронавирусу и подверглась критике.


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