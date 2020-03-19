Лукашенко о коронавирусном психозе: Мы можем больше пострадать от паники

Это очередной такой же психоз.

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, что его больше всего волнует в ситуации с коронавирусом, передает zakon.kz.

Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред. Но мы живем в конкретной ситуации и, естественно, должны исходить из той обстановки, которая складывается не только у нас, но и за пределами нашей страны, - уточнил президент Telegram-каналу "Пул Первого".

Он отметил, что все могут больше пострадать от паники.

Я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует, - сказал он.

Белорусский Минздрав подтвердил 51 случай заражения COVID-19 в стране.

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