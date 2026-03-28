Мужчину в состоянии психоза больше месяца разыскивают в Жанаозене

В Жанаозене уже больше месяца разыскивают мужчину, который может находиться в состоянии алкогольного психоза, передает Zakon.kz.

Как пишет 28 марта 2026 года издание Lada.kz, по информации пресс-службы Департамента полиции Мангистауской области, 22 февраля текущего года примерно в 11:30 Совурбек Тулкиев вышел в неизвестном направлении из здания участкового пункта полиции №9 в микрорайоне "Мерей" и не вернулся домой.

Сообщается, что в настоящее время мужчина может находиться в состоянии алкогольного психоза.

Приметы пропавшего: рост – 160-165 сантиметров, телосложение – худощавое, волосы – короткие, седые. Был одет в черную куртку и черные спортивные брюки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться в Управление полиции Жанаозена по телефонам: 71-002, 72-5-20 или позвонить 102.

