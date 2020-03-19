Продлены сроки представления налоговой отчетности за 2019 год

Декларации, представленные до 30 апреля 2020 года, будут считаться представленными своевременно.

Сроки представления годовых деклараций продлены в связи с чрезвычайным положением, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов (КГД) МФ РК, в связи с введением чрезвычайного положения в Республике Казахстан сроки представления налоговой отчетности за 2019 год продлены на 30 календарных дней, то есть до 30 апреля 2020 года, при условии ее представления в электронном виде.

Соответственно, декларации, представленные до 30 апреля 2020 года, будут считаться представленными своевременно.

Продление распространяется на представление следующих форм налоговой отчетности:

1) декларация по корпоративному подоходному налогу (формы 100.00, 110.00, 150.00, 180.00);

2) декларация по индивидуальному подоходному налогу (формы 220.00, 240.00);

3) декларация по индивидуальному подоходному налогу и имуществу (форма 230.00);

4) декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество (форма 700.00);

5) декларация по плате за эмиссии в окружающую среду (форма 870.00);

6) реестр договоров аренды (пользования) (форма 871.00);

7) декларация по специальному налоговому режиму с использованием фиксированного вычета (форма 912.00);

8) декларация для плательщиков единого земельного налога (форма 920.00).

На период действия чрезвычайного положения КГД настоятельно рекомендует пользоваться услугами контакт-центров органов государственных доходов по месту жительства или месту нахождения по телефонным номерам, размещенным на сайте Комитета государственных доходов во вкладке "О нас"/"Работа с населением"/ "Телефоны контакт-центров органов государственных доходов", а также по следующей ссылке,– сообщили в пресс-службе КГД.

Кроме того, также можно будет обратиться в Контакт-центр КГД МФ РК:

По телефонному номеру: 1414.

WhatsApp: +7 778 210 98 68; +7 776 136 41 32; +7 705 559 12 33; +7 705 559 12 39.

По электронной почте: Contact-center-kgd@mail.ru.

Telegram: https://t.me/KGDMFRK1414.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!