Одна из главных заслуг Елбасы в том, что на Родину было возвращено более миллиона казахов

За почти 30-летний период правления Первого Президента Казахстана - Лидера Нации выросли уровень жизни и материальное благосостояние казахстанцев – профессор Ирина Черных.

О вкладе и роли Первого Президента Республики Казахстан, Лидера нации – Елбасы Нурсултана Назарбаева в развитие и становление независимого Казахстана рассказывает главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК, доктор исторических наук, профессор Ирина Черных, сообщает zakon.kz.

- Вклад Первого Президента Республики Казахстан, Лидера нации – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в строительство независимого Казахстана сложно оценить, поскольку это очень большой период - мы говорим практически о тридцати годах лидерства. Если вспомнить, каков был Казахстан после распада Советского Союза - что сейчас для большинства казахстанцев уже ушло в историю – то можно сказать, что в тот момент практически были разорваны все экономические, хозяйственные связи, был высочайший уровень безработицы, закрылось более 130 предприятий, которые работали на территории нашей республики.

То есть, коллапс после развала СССР был очень серьезный, тяжелейший, но, несмотря на это, за 30 лет в Казахстане, благодаря Елбасы, было достигнуто многое. Мы не просто восстановили уровень жизни казахстанцев периода Советского Союза, но и намного приумножили этот уровень. Создавались новые рабочие места, принималось большое количество различных государственных программ и вот одна из последних таких программ – «Нурлы жол» предполагала создание рабочих мест, развитие транспортных коридоров и многое другое. Таким образом, в 2018 году было создано более 80 тысяч рабочих мест, в 2019 – более 50 тысяч.

Мы стали не просто способствовать развитию благосостояния населения Казахстана, у нас заработали программы, направленные на самые уязвимые слои населения, например, на многодетных матерей, на семьи, где есть инвалиды и так далее. И здесь тоже были приняты программы, обеспечивающие различного рода адресную социальную помощь этим категориям населения. У нас достаточно интенсивно, за 30-летний период правления Елбасы, выросли уровень жизни и материальное благосостояние казахстанцев.

- Ирина Александровна, что вы можете сказать о международных инициативах Елбасы?

- Международных инициатив Первого Президента было огромное количество, и это тоже одно из больших его достижений. Как известно, одной из самых первых таких инициатив стало закрытие Семипалатинского ядерного полигона, и Казахстан в плане обеспечения безъядерного мира до сих пор является лидером, выдвигая разного рода инициативы.

Достаточно сказать, что наша страна – активная участница центральноазиатской зоны, свободной от ядерного оружия. Было много различного рода инициатив, которые Казахстан продвигал через Организацию Объединенных наций по созданию глобального безъядерного мира, по противодействию международному терроризму и экстремизму и так далее. Благодаря Назарбаеву мы в этом смысле достаточно хорошо известны на международной арене. Сегодня в принципе можно говорить, что Казахстан узнаваем благодаря такому яркому лидеру, как Нурсултан Абишевич, возглавлявшему Казахстан на протяжении почти тридцати лет.

- Особое место в деятельности Первого Президента занимает, пожалуй, укрепление межнационального и межконфессионального согласия.

- Это бесспорно. Если говорить о периоде распада Советского Союза, о начале независимого Казахстана, то в то время Казахстан, по сути, был на грани демографической катастрофы.

- По каким параметрам?

- Во-первых, по данным переписи в Казахстане в 1989 году коренное население – казахи составляли около сорока процентов, или чуть более 6,5 миллионов человек при общей численности населения немногим более 16 миллионов. И за эти годы – годы независимости у нас была реализована программа по переселению этнических казахов, по возвращению их на историческую родину и сегодня в Казахстане проживает более 18,5 миллионов человек. То есть мы прирастили наше население, и большинство этого населения составляет коренная этническая группа – казахи. По официальным данным, они сейчас составляют до 63 процентов. После переписи населения, которую предполагают провести в этом году, мы узнаем точное процентное соотношение всех этнических групп.

Так вот, первое достижение Елбасы это то, что мы за годы независимости прирастили население Республики Казахстан, на территорию страны по программам этнического переселения было возвращено более миллиона казахов.

Другой момент связан с моделью, которую Елбасы продвинул при создании межэтнических отношений. Казахстан - многоэтническая страна, здесь, не смотря на различные миграционные волны, до сих пор проживает огромное количество этнических групп и модель предполагает развитие дружественных добрососедских отношений среди них.

- Но ведь и конфликты возникают…

- Понимаю вас. Конечно, можно говорить, что на бытовом уровне, на уровне локальных общин возникают те или иные конфликты, но главное, нам за годы суверенного Казахстана удалось избежать каких-то серьезных межэтнических конфликтов, которые, как мы знаем, происходили в различных бывших республиках Советского Союза. И это были конфликты достаточно жесткие, с большим количеством крови, жертв и так далее. Казахстан, повторяю, несмотря на свой межэтнический состав, смог избежать этих вещей.

- Чем бы вы это объяснили?

- На мой взгляд, у нас в целом сформировалась культура общежития всех этнических групп, такого дружеского общежития, когда мы все являемся друзьями. Понятно, у каждого человека в Казахстане есть друзья разного этнического бэкграунда, у нас до сих пор достаточно высокий процент межэтнических браков, мы вместе учимся, наши дети ходят в школу, детские сады и вот эта культура общежития у нас действительно стала реальностью, стала практикой. Если посмотреть на европейский опыт развития межэтнических отношений, то даже во многих странах Европы есть анклавы, где те или иные этнические группы живут замкнуто и закрыто.

- В Казахстане тоже есть зоны компактного проживания отдельных этнических групп, где они составляют большинство…

- Да, но в любом случае в этих зонах также проживают представители других этносов. Я еще раз хочу подчеркнуть, что культура совместного общежития стала для нас повседневной реальностью. Конфликтов на межэтнической почве очень трудно избежать, они были, есть и будут всегда, во всех странах мира. Другой вопрос, как население выходит из этих конфликтов, как их разрешает. В этом смысле у нас в стране повсеместно наблюдается трепетное отношение к миру и согласию, которое на протяжении 30 лет целенаправленно развивалось и мы очень бережно относимся к тому, чтобы сохранить все это. И даже последний конфликт, который произошел в этом году в Кордае, показывает, что население не заинтересовано его развивать, они заинтересованы в том, чтобы сохранить мир и стабильность в своей стране. И это тоже в принципе та модель, которая была заложена изначально, когда мы говорили о межэтнической толерантности, мире и согласии.

Также по инициативе Первого Президента Нурсултана Назарбаева у нас была создана уникальная Ассамблея народа Казахстана, которая продвигала определенную модель развития межэтнических отношений. Кроме того, по инициативе Елбасы в нашей стране впервые в мире стали проводиться съезды лидеров мировых традиционных религий, на которых опять-таки обсуждаются вопросы мира и согласия, толерантного развития конфессионального уровня.

- Если не ошибаюсь, Казахстан – единственная страна в мире, которая проводит у себя съезд лидеров мировых традиционных религий.

- Совершенно верно. Причем эти съезды пользуются огромной популярностью в мире, на эту диалоговую площадку съезжаются представители всех существующих религиозных образований и конфессий на планете и обсуждают вопросы межэтнического и межконфессионального согласия, мира и добра, стабильности и толерантности, что тоже является своего рода визитной карточкой Казахстана, а это дорогого стоит.

Торгын Нурсеитова

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