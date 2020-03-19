Пока одни рассуждали, он действовал, воплощая свои реформы в жизнь – Байбек о Елбасы

Он всегда смотрел в будущее.

Первый заместитель Председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек в большом интервью одной из газет прокомментировал годовщину со дня сложения Нурсултаном Назарбаевым своих президентских полномочий, передает zakon.kz.

По его словам, это был поворотный момент в нашей новейшей истории. Страна перешла на совершенно новый этап развития.

Политический транзит, о котором долгое время говорили всевозможные эксперты, состоялся в строгом соответствии с Конституцией, но абсолютно неожиданно. Елбасы и здесь не изменил своему фирменному стилю. Он покинул пост Главы государства на пике популярности, чего никто не ждал. Была проявлена гигантская политическая воля и мудрость подлинного Лидера, позиция отца-основателя государства, который заботится о будущем страны и народа. На высший пост в стране он выдвинул своего соратника, авторитетного, как внутри страны, так и на международной арене политика Касым-Жомарта Кемеловича Токаева. Его кандидатура была всенародно поддержана, показав приверженность наших граждан политике мира и согласия, преемственности курса Первого Президента, - подчеркнул Бауыржан Байбек.

Первый зампред правящей партии также назвал одну из уникальных особенностей Нурсултана Назарбаева как политического лидера.

Он всегда смотрел в будущее, на многие годы вперед, уделяя особое внимание подготовке страны и общества к сложным временам. В результате у нас сегодня есть Национальный фонд и золотовалютные запасы на 90 млрд. долларов США. То есть Казахстан готов к решению сложных проблем. Тогда таких возможностей в принципе не было. В этом ключевое отличие текущей ситуации от начала 90-х. Говоря о роли Елбасы в развитии государства, очень важно понимать, с чего все начиналось. В каких условиях был Казахстан в начале своей Независимости и какой путь прошел под руководством Нурсултана Абишевича. Наша страна начала свое суверенное развитие, далеко не в самых лучших стартовых обстоятельствах, даже по сравнению с другими постсоветскими государствами. Ситуация была откровенно аховая – разваливающаяся экономика, гиперинфляция, падение ВВП, бюджетный дефицит, стремительное снижение доходов населения, рост массовой безработицы. Казахстан стоял на пороге масштабных межэтнических конфликтов. Все это было вполне реально на фоне кровавых столкновений в Нагорном Карабахе, Тбилиси, Приднестровье, Прибалтике, Ферганской долине, войны в Таджикистане. Кроме того, мы были одной из самых технологически отсталых республик. Все транспортные маршруты тотально подчинялись одной цели – вывозу сырья. От СССР нам в наследство достались серьезные экологические проблемы – высыхание Арала и Семипалатинский полигон, где было проведено более 500 подземных и наземных взрывов. И наконец, нашу страну в мире просто никто не знал. Границы не были утверждены. Инвесторы отказывались вкладывать деньги и приезжать в страну, - заметил он.

Вместе с тем, под руководством Елбасы, отметил Бауыржан Байбек, Казахстан не только преодолел масштабные трудности, но и укрепил свою Независимость, государственность, превратив очевидные минусы в плюсы.

Сегодня все достижения Независимости прочно вошли в нашу жизнь. Люди стали воспринимать это как данность, будто так было всегда. На деле пройден огромный путь, равный столетиям. Это не было легкой прогулкой. Это было время каждодневных сложных решений, проб и ошибок. Они делали нас сильнее, двигая страну вперед. Пока одни рассуждали, он действовал, воплощая свои реформы в жизнь. И именно за это хочется сказать слова благодарности Елбасы и его поколению в целом. Сделано самое главное – создано государство, сформировано единая нация, уверенная в себе и устремленная в будущее, - заключил первый зампред.

Полный текст интервью читайте в газете Liter.kz.

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