"Маленькая Италия". Что происходит в изолированном ЖК "Сункар"?

ЖК "Сункар" - это один 14-ти этажный дом с тремя подъездами. Оцеплен был не только он, но и расположенные рядом соседние дома - так называемый квадрат.

В ночь на 19 марта стало известно, что в Алматы оцепили ЖК "Сункар", расположенный по ул. Зенкова. В акимате пояснили, что эта мера была принята в рамках локализации очага заражения - в доме жил заразившийся коронавирусом человек. Что сейчас там происходит, узнавал корреспондент zakon.kz.

ЖК "Сункар" - это один 14-ти этажный дом с тремя подъездами. Оцеплен был не только он, но и расположенные рядом соседние дома - так называемый квадрат.

Корреспонденту сайта стоявшие на КПП сотрудники пояснили, что если кто-то туда зайдет, выйти уже не сможет.

Со стороны удалось увидеть, что на детской площадке внутри квадрата играют дети.

Удалось застать момент передачи заказанной еды - через оцепление.

К слову, не все алматинцы знают о ситуации с этим ЖК. Проходящие мимо удивляются и спрашивают: "Что случилось?"

Нам удалось связаться с жителем ЖК "Сункар". Он рассказал, что сейчас все жители на карантине, запрещено выходить из дома в течение 15 дней.

Заболевшего коронавирусом уже изолировали. Кажется, он в удовлетворительном состоянии. Также на карантине все соседние дома. В нашем квадрате ходит санэпидемстанция, они опрыскивают каким-то веществом все, - рассказал Ахан.

На выходах из "квадрата" установили 4 КПП, все выходы закрыты.

Стоит Нацгвардия с полицией. Запрещены входи и выход. Внизу один магазин на все дома в этом квартале. Небольшой, но дефицита не наблюдается. Я сам работаю из дома, не часто выхожу и особо не в курсе каких-то деталей, - сказал житель изолированного ЖК.

Он отмечает, что мало кто из соседей выходит из квартир, и даже из подъездов, дворы пустые.

Кого именно госпитализировали, Ахан не знает. Им не сказали, в каком подъезде он живет.

О том, что дом изолировали, наш собеседник узнал из сообщений СМИ, из мессенджера Telegram. А на двери подъезда размещено объявление с пояснением, что такое карантинный режим и что будет при нарушении этого режима.

Многие обращают внимание на "совпадение" - в этом ЖК расположена обувная мастерская под названием "Маленькая Италия".

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