Не приведет ли запрет на рост цен к продовольственному дефициту?

По мнению эксперта, если в текущих условиях заставлять продавцов держать цены, а может и снижать их, они могут просто уйти с рынка до лучших времен.

Насколько приемлем административный контроль цен на продовольственные товары в условиях карантина и к каким последствиям это может привести, рассуждает Управляющий директор AERC (Центр исследований прикладной экономики) Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, очень пугают заявления Минторговли Казахстана, согласно которым цены в магазинах директивно "должны вернуться на уровень начала прошлой недели", а "правительство не позволит наживаться на гражданах в условиях чрезвычайного положения".

Поясняем. На первый взгляд, требования и намерения Минторговли, которые защищают положение граждан, кажутся верными. Однако нерыночное, административное регулирование цен, заключающееся лишь в "советском" требовании, контроле, штрафах, наказании и т.д., тем более в условиях карантина, когда спрос растет, а значит и толкает цены вверх, могут иметь обратный, деструктивный характер. Так, если сейчас, когда складские запасы сокращаются, спрос со стороны потребителей усиливается, цены поставок увеличиваются, продавцов еще и заставлять держать цены, а может и снижать их, они тривиально уйдут с рынка, закроют свои точки до лучших времен. И тут начнется инфляционная спираль "дефицит товаров – рост цен – дефицит товаров – рост цен и далее", а также снизиться доступ населения к продовольствию. Тогда уже некого будет заставлять снижать цены, и товары придется раздавать по карточкам из государственных складов. К слову, уже сейчас в Нур-Султане ввели ограничение на продажу сыпучих продовольственных товаров в размере не более 5 кг на одного покупателя, – написал Олжас Тулеуов.

Но что тогда сделать в текущих особых условиях, чтобы не усугубить и без того непростую ситуацию? – задается вопросом эксперт.

Так, по его мнению, Минторговли вместо того, что вербально и письменно требовать снижения цен, должно само закупать по рыночной цене продукты питания и жизненно необходимые непродовольственные товары у продавцов, а потом через специальные точки сбыта реализовывать их населению по цене "на уровне начала прошлой недели" или позапрошлой недели, или вообще месячной давности.

Это своего рода потребительское субсидирование за счет средств государства, отдаленно напоминающее механизм "helicopter money". Сейчас на это очень важно обратить внимание, иначе потом может быть еще хуже, и тогда придется тратить еще больше средств на выправление ситуации, – подытожил Олжас Тулеуов.

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