Чем заняться дома во время карантина?
Самый очевидный вариант – пересмотреть сериалы и фильмы.
19 марта Нур-Султан и Алматы закрыли на карантин. Редакция zakon.kz сделала подборку занятий, которая поможет скоротать вынужденную самоизоляцию.
Сделайте генеральную уборку дома
Посмотрите сериалы и кино
Займитесь спортом
На Youtube множество бесплатных видеоуроков для домашних тренировок. Если не лениться, то после карантина можно будет хвастаться своими фитнес-результатами.
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Займитесь самообразованием
Лучшие инвестиции – в себя и свои навыки. Рано или поздно карантин закончится, а новые знания, навыки и умения останутся с вами.
Посмотрите онлайн-концерт
В Интернете можно найти концерт по вкусу и насладиться любимой музыкой.
Кстати, группа Би-2 объявила о бесплатном онлайн-концерте 20 марта в связи с отменами и переносами офлайновых.
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Лайв для всех — 20 марта в 19:00! ???? Ни один концерт в мире не стоит возможного риска — особенно, если слушать тебя приходят тысячи друзей. Поэтому мы перенесли дюжину ближайших концертов, а пока встретимся со всеми онлайн в эту пятницу! ???? ⠀ Мы устроим особенный концерт — это будет нечто среднее между огненным NewBest’ом и ламповым квартирником: в перерывах между песнями будем общаться с чатом и отвечать на ваши вопросы ???? ⠀ Организовать концерт нам помогают друзья из @okkomovies — так что готовьтесь к мощному саунду, офигенной картинке и нашим совместным конкурсам! Также партнёром нашего концерта выступит «Хендэ Мотор СНГ». ⠀ ???? Транслироваться выступление будет на сайте b2.okko.tv и через VK. ⠀ Оба эфира будут бесплатными, а присоединиться к ним смогут даже незарегистрированные пользователи! ⠀ Ещё раз: встречаемся послезавтра, 20 марта, в 19:00 по Москве. Ставьте напоминания, заводите будильники или просто запоминайте ???? ⠀ А ещё у нас к вам серьёзный разговор. Друзья, чем внимательнее каждый из нас отнесётся к новым защитным мерам, тем быстрее человечество одолеет постигшую его неприятность. Мы просим вас не пренебрегать правилами личной безопасности и предельно ответственно отнестить к своему здоровью и благополучию окружающих! ⠀ Но главное — не унывайте, всё у нас с вами впереди! Например, концерт в пятницу ???? А там и до грядущих выступлений рукой подать… Которые обязательно состоятся.) Берегите себя! Совсем скоро увидимся и услышимся ????
Поиграйте в приставку
Начните учить иностранные языки online
Карантин обучению языкам не помеха.
Можно виртуально погулять по музеям
В эпоху интернета можно посещать величайшие музеи мира, не выходя из собственного дома.
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