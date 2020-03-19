Чем заняться дома во время карантина?

Самый очевидный вариант – пересмотреть сериалы и фильмы.

19 марта Нур-Султан и Алматы закрыли на карантин. Редакция zakon.kz сделала подборку занятий, которая поможет скоротать вынужденную самоизоляцию.

Сделайте генеральную уборку дома

Посмотрите сериалы и кино

Займитесь спортом

На Youtube множество бесплатных видеоуроков для домашних тренировок. Если не лениться, то после карантина можно будет хвастаться своими фитнес-результатами.

Читайте также:

Психотерапевт дал советы для мирной жизни в семье во время карантина

Займитесь самообразованием

Лучшие инвестиции – в себя и свои навыки. Рано или поздно карантин закончится, а новые знания, навыки и умения останутся с вами.

Посмотрите онлайн-концерт

В Интернете можно найти концерт по вкусу и насладиться любимой музыкой.

Кстати, группа Би-2 объявила о бесплатном онлайн-концерте 20 марта в связи с отменами и переносами офлайновых.

Поиграйте в приставку

Начните учить иностранные языки online

Карантин обучению языкам не помеха.

Можно виртуально погулять по музеям

В эпоху интернета можно посещать величайшие музеи мира, не выходя из собственного дома.

Эрмитаж

Пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro одним дублем в 4К

Metropolitan Opera анонсировала бесплатные стримы Live in HD со следующей недели каждый день, в понедельник Кармен, в четверг Травиата, 22-го Евгений Онегин

Венская опера тоже проводит бесплатные трансляции на период карантина

Амстердамский музей Ван Гога с функцией google street view

Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена

Музей Сальвадора Дали

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!