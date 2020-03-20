Названа главная угроза для здоровья во время карантина

В среднем при работе из дома рацион стоит урезать на 200–300 ккал.

Люди решившие самоизолироваться или отправленные руководством на удаленную работу на фоне распространения нового коронавируса, рискуют набрать лишний вес, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Об этом заявил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

Главная опасность для фигуры во время работы из дома - снижение физической активности. Дело в том, что во время трудовой деятельности в офисе человек хотя бы немного ходит пешком - до остановки общественного транспорта или станции метро, на обед и обратно, - объясняет специалист.

Эксперт отмечает, что для среднестатистического мужчины, занятого умственным трудом и ведущего малоподвижный образ жизни, нормальная калорийность суточного рациона составляет около 2800 калорий, для женщины с тем же укладом - 2000 калорий.

Лучше отказаться от жирной, сладкой, высококалорийной пищи, - рекомендует диетолог.

Чтобы сохранить форму, Тутельян советует трудящимся из дома сократить калорийность суточного рациона в среднем на 200–300 калорий. Кроме того, он призывает делать физические упражнения и, если есть такая возможность, выходить на пешие прогулки.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!