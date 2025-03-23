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Советы

Что есть, чтобы быть здоровым: названы самые полезные продукты

полезные продукты, питание, врачи, здоровье , фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2025 01:48 Фото: pixabay
Эксперт по питанию назвала продукты, которые стоит включить в рацион для крепкого здоровья и хорошего самочувствия, сообщает Zakon.kz.

Анастасия Муратова в беседе с порталом "Страсти" перечислила полезные продукты, способствующие не только улучшению самочувствия, но и положительно влияющие на внешний вид.

Так, вместо привычных кофе и черного чая специалист рекомендует попробовать матчу и гречишный чай. Матча насыщена антиоксидантами, витаминами С и А, калием и магнием, а гречишный чай богат витаминами группы B, способствует снижению уровня сахара в крови, улучшает пищеварение и помогает справляться со стрессом.

Сухофрукты остаются отличным источником клетчатки и натуральных сахаров, а бобовые — фасоль и чечевица — служат полезной альтернативой мясу, обеспечивая организм растительным белком, клетчаткой и важными аминокислотами. Эти продукты также поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.

Специи без искусственных добавок и красителей также входят в список полезных. Имбирь укрепляет иммунитет, а корица помогает контролировать вес.

Среди углеводов предпочтение стоит отдавать цельнозерновым продуктам: гречке, овсу, рису, киноа, полбе и кукурузе. Они дают длительное чувство насыщения и снижают тягу к перекусам.

Рацион также должен включать овощные и рыбные консервы, нежирное мясо, яйца, свежие и замороженные овощи и фрукты. А растительное молоко поможет избежать проблем с пищеварением.


"Если начать с этих базовых изменений, вы сможете мягко перестроить питание и выработать полезные привычки без срывов и набора веса", — подытожила эксперт.

Ранее врач рассказал, как авокадо помогает сбросить вес и улучшить пищеварение. Подробнее можно узнать здесь

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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