Олимпийский огонь доставлен из Греции в Японию

Эстафета огня на территории страны должна стартовать 26 марта.

Олимпийский огонь был благополучно доставлен в пятницу из Греции в северо-восточную японскую префектуру Мияги, серьезно пострадавшую от землетрясения и цунами в 2011 году, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

О прибытии специального лайнера на военную базу Мацусима Сил самообороны Японии сообщило агентство Киодо.

Самолет с огнем на борту совершил посадку на час раньше, чем планировалось. По данным японского телеканала Ти-би-эс, начало церемонии встречи олимпийского огня может задержаться из-за сильного ветра, который нарушил движение транспорта в регионе.

Эстафета на японской территории должна начаться 26 марта в футбольном тренировочном центре в соседней префектуре Фукусима, также пострадавшей от удара стихии в 2011 году.

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