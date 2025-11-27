Олимпийский огонь 2026 года зажгли в Греции

26 ноября в Древней Олимпии прошла церемония зажжения огня для зимних Олимпийских игр в Италии, сообщает Zakon.kz.

Трансляцию передает греческий телеканал ERT Sport. Церемонию зажжения факела посетили:

президент Греции Константинос Тасулас;

глава МОК Кирсти Ковентри;

почетный президент организации Томас Бах;

руководитель оргкомитета Джованни Малаго;

другие представители официальных структур.

Из-за плохой погоды празднование перенесли из античного стадиона в Археологический музей. Факел зажгли с помощью солнечного луча, полученного во время генеральной репетиции. Роль верховной жрицы исполнила греческая актриса Мария Мина. Она передала огонь первому участнику эстафеты – бронзовому призеру Олимпийских игр 2024 года по академической гребле Петросу Гайдацису. Атлет положил старт маршруту огня по Греции.

NOW – The Olympic flame is lit at the Temple of Hera in Greece and starts its journey to Italy for the Winter Olympics. pic.twitter.com/GbZfFJEaN9 — Disclose.tv (@disclosetv) November 26, 2025

Эстафета завершится 4 декабря на афинском стадионе "Панатинаикос" с участием порядка 450 факелоносцев. После этого факел передадут организаторам Игр в Италии.

The Olympic flame has been lit! 🔥🤩



This is how the @milanocortina26 flame came to life in Ancient Olympia, Greece. A special few days that begins another iconic Olympic journey! ✨ #MilanoCortina2026



💻 Relive the flame lighting ceremony in full. 👉 https://t.co/QxPVPmOLq9 pic.twitter.com/2X0Ebrp07k — The Olympic Games (@Olympics) November 26, 2025

Итальянская часть маршрута начнется 6 декабря в Риме. Она охватит всю страну, включая Сицилию и Сардинию. Путь завершится 6 февраля на стадионе San Siro в Милане в день открытия Олимпиады. Зимняя Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо и завершится 22 февраля.

