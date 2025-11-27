#АЭС в Казахстане
Спорт

Олимпийский огонь 2026 года зажгли в Греции

Зимние Олимпийские игры - 2026, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 05:00 Фото: X/iocmedia
26 ноября в Древней Олимпии прошла церемония зажжения огня для зимних Олимпийских игр в Италии, сообщает Zakon.kz.

Трансляцию передает греческий телеканал ERT Sport. Церемонию зажжения факела посетили:

  • президент Греции Константинос Тасулас;
  • глава МОК Кирсти Ковентри;
  • почетный президент организации Томас Бах;
  • руководитель оргкомитета Джованни Малаго;
  • другие представители официальных структур.

Из-за плохой погоды празднование перенесли из античного стадиона в Археологический музей. Факел зажгли с помощью солнечного луча, полученного во время генеральной репетиции. Роль верховной жрицы исполнила греческая актриса Мария Мина. Она передала огонь первому участнику эстафеты – бронзовому призеру Олимпийских игр 2024 года по академической гребле Петросу Гайдацису. Атлет положил старт маршруту огня по Греции.

Эстафета завершится 4 декабря на афинском стадионе "Панатинаикос" с участием порядка 450 факелоносцев. После этого факел передадут организаторам Игр в Италии.

Итальянская часть маршрута начнется 6 декабря в Риме. Она охватит всю страну, включая Сицилию и Сардинию. Путь завершится 6 февраля на стадионе San Siro в Милане в день открытия Олимпиады. Зимняя Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо и завершится 22 февраля.

Ранее футболисты Италии необычным образом отметили Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Фото Алия Абди
Алия Абди
