Алматинцы начали скупать недвижимость

В такие периоды нестабильной экономической ситуации люди предпочитают вкладывать сбережения в один из самых понятных (в плане управления) и доступных активов – квадратные метры.

Тенге падает, доллар растет, ситуация на рынке – нестабильная. Если так пойдет и дальше, квартиры могут подорожать в среднем на 15%! При этом в такие периоды нестабильной экономической ситуации люди предпочитают вкладывать сбережения в один из самых понятных (в плане управления) и доступных активов – квадратные метры. Растущий спрос спровоцирует и рост цен. Аналитики сходятся в одном мнении: сейчас - самое время покупать недвижимость, пока она не подорожала, сообщает zakon.kz.

С учетом резкого роста спроса на недвижимость, неизбежно растет и цена, а девелоперы получают очередную возможность увеличить стоимость квадратного метра. Плюс ко всему, в связи с тем, что базовая ставка в Казахстане выросла, с 9,25 до 12%, скорее всего, будет расти и ставка по ипотечному кредитованию. Тогда возможность покупки собственного жилья для значительной части населения станет недоступна.

Издание "Коммерсантъ" в одной из своих статей говорит о том, что в России спрос на недвижимость в новостройках, в связи с падением рубля, уже увеличился на 35%, но эксперты прогнозируют, что будет еще больше (плюс 15-20%). В связи с резким увеличением спроса, всего за 1 месяц цены на жилье почти во всех российских городах выросли от 1 до 4%. И это только начало, цены за квадратный метр будут расти и дальше.

Похожая картина и в Казахстане. Спрос на жилье повышается во всех городах, так же, как и рост цен. Но самое значительное увеличение наблюдается именно в Алматы. Здесь даже в сравнительно спокойном 2019 году количество сделок по сравнению с 2018 годом увеличилось на 21%, а в связи с создавшейся ситуацией, всего за 3 месяца нового 2020 года спрос растет еще больше небывалыми темпами, как и цены. Например, если еще в декабре 2019 года квартиру среднего класса в одной из новостроек в центре города Алматы можно было купить за 430 000 тенге за квадратный метр, то уже в феврале 2020 года она стоит 490 000 за квадрат. В некоторых новостройках разница стоимости за квадрат увеличилась всего на 10 000 – 20 000 тенге за 2 месяца, тогда как в других, почти на 100 000 тенге дороже.

Цена, конечно, зависит от многих факторов, например: класс жилья, место его расположения, год постройки и другие. Так, например, если самый низкий 4-й класс комфорта может стоить в среднем по 272 000 тенге за квадратный метр, то в первом классе цена может составлять уже 731 000 тенге и выше. Средняя стоимость за квадратный метр в новостройках в Алматы по состоянию на февраль 2020 года выросла в от 2 до 5% по сравнению с декабрем 2019 года.

Некоторые застройщики - наоборот, снижают цены на свою недвижимость, делая акции и скидки, однако, в целом, наблюдается рост цен на первичном рынке.

Когда люди поймут, что в данной нестабильной ситуации, вложение в недвижимость – это одно из самых перспективных и правильных решений, спрос вырастет еще больше, тогда покупать квартиры будет уже не так выгодно, как сейчас. Ведь если сегодня вы еще можете купить помещение в новостройке по старой цене, то уже через месяц ситуация может кардинально измениться, а цена вырасти на n-ное количество процентов (причем, как сильно подорожает – не знает никто). Многие строительные материалы везут из-за рубежа и закупают в валюте, а так как курс тенге к доллару растет, это дополнительный пункт удорожания строительства, который в итоге также влияет на повышение цены недвижимости.

Ну и, конечно, не стоит забывать, что в случае повышения ставки по ипотечному кредитованию, у многих молодых семей больше просто не будет возможности купить свое жилье. Этой категории покупателей также лучше действовать прямо сейчас, не откладывая решение о покупке в долгий ящик.

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