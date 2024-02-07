В какое время лучше и дешевле всего покупать недвижимость

Время, когда лучше всего покупать недвижимость, может зависеть от разных факторов, таких как местоположение, экономическая ситуация и политическая обстановка. При этом существует закономерность, которая может помочь выбрать более выгодный период для покупки недвижимости.

Чтобы разобраться в конъюнктуре рынка недвижимости, корреспондент Zakon.kz поговорил с экспертами в области жилья и узнал, когда лучше покупать недвижимость и на что стоит обращать внимание.

В какое время лучше покупать недвижимость?

По мнению риэлтора по городу Алматы Александра Бикетова, чтобы выгодно приобрести или снять в аренду недвижимость, нужно знать сезонные колебания спроса и предложения в зависимости от типа недвижимости.

"В Алматы 1-комнатные квартиры пользуются максимальным спросом в августе и начале сентября, поэтому в это время цены максимально высокие. К тому же уровень спроса в Алматы остается на высоком уровне и желающих купить гораздо больше, чем предложений на рынке". Александр Бикетов

А представитель Ассоциации риэлторов Казахстана Нина Лукьяненко считает немного иначе. Как отмечает эксперт, для покупки недвижимости нет наиболее выгодного сезона и мала вероятность, что в определенный период цены будут более приемлемыми для покупателя.

"Недвижимость – всегда объект дорогой, есть, конечно, общие рекомендации для продавцов и покупателей. Например, в период новогодних праздников сокращается как количество предложений, так и количество активных покупателей на рынке в связи с праздничными хлопотами. Однако, в это время на товары из любого сегмента, как правило, объявляются большие скидки и праздничные акции, и недвижимость – не исключение". Нина Лукьяненко

Эксперт советует присматриваться к акциям от застройщиков, привязанным к праздничным дням в Казахстане. Поскольку крупные держатели объектов, чтобы проводились сделки, запускают совместные акции с банками, объявляют разовые или не разовые скидки, длительные рассрочки и т.д.

"Перед покупкой вернее будет сделать взвешенный анализ текущей экономической ситуации. Посмотреть доступные ипотечные займы и программы, долгосрочные рассрочки, анализ условий совместных программ банков и застройщиков. И отобрать тех, кто предлагает покупателю максимально лояльные условия, а также проанализировать тенденции рынка, рост и снижение цен", – советует Нина Лукьяненко.

По информации Бюро национальной статистики, за год (декабрь 2023 г. к декабрю 2022 г.) цены на продажу нового жилья повысились на 3,4%, а на квартиры вторичного рынка снизились на 3,7%. Арендная плата за благоустроенное жилье в декабре 2023 г. по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 1,6%.

Лидерами по количеству сделок, как и ранее, остаются города Алматы (7594 – 20,1%) и Астана (7157 – 18,9%), а также Карагандинская область (2946 – 7,8%). Меньше всего сделок проведено в области Ұлытау – 447 единиц (1,2%).

Почему стоит обратить внимание на то, как давно выставлена на продажу квартира

Как отмечают эксперты, покупателю следует обратить внимание, на сроки продажи квартиры. Если объявление висит в предложениях по продаже очень долго, возможно есть причины, связанные с объектом. Перед покупкой такого жилья нужно тщательно проанализировать цены, документы на землю и сам объект.

"Нормальная экспозиция квартиры на рынке Алматы – это 1-2 месяца. По домам это обычно 3-5 месяцев в зависимости от сезона. Если объекты не продаются уже более 12 месяцев, а такие есть в практике, нужно задуматься перед покупкой и все тщательно изучить". Александр Бикетов

Представитель Ассоциации риэлторов по Казахстану Нина Лукьяненко также считает, что если установить правильную цену, объект продается в течение месяца, максимум, полутора, несмотря на снижение общего числа сделок по стране.

"Когда продавец говорит, что не может продать год, полгода, причина чаще всего в завышенной цене для сегодняшних обстоятельств на рынке" . Нина Лукьяненко

Смотреть не только на год постройки, но и на материалы стен

Говоря о выборе жилья, эксперт Александр Бикетов рекомендует учитывать множество факторов: локацию, инфраструктуру, состояния объекта, его ликвидность или удобство для проживания с учетом того, кто будет там жить.

"Одна и та же квартира может подойти и студенту, и молодой семье или пожилой паре. Однако у каждого будут свои факторы, которые будут более значимы. Это могут быть социальные объекты поблизости: школа, детсад или больница. Причем при выборе недвижимости, дома или квартиры, важно смотреть не только на год постройки, но и на материалы стен. Какой компанией и для кого строили, как соблюдались строительные нормы, где стоит дом и что находится рядом". Александр Бикетов

Эксперт Нина Лукьяненко в первую очередь предлагает обратить внимание на свои ожидания и необходимость в покупке. После чего взвесить возможности.

"Сначала покупателю следует определиться с целью покупки. Для жилья – одна история. Как вложение денег с целью извлечения дохода – другая. Однако, как показывает практика, никогда нельзя принимать решение поспешно, не ознакомившись с пакетом документов на объект, с формой договора на покупку". Нина Лукьяненко

Какие дома лучшие: старой постройки или новые ЖК

Как рассказал эксперт Александр Бикетов, сам он живет в 5-этажном кирпичном доме с ригельным усилением 1992 года постройки.

"В нашем доме качество строительства было под строгим контролем, и планировка максимально правильно использует площадь. Кстати, на это тоже важно обращать при покупке жилья. К примеру, недавно мы подбирали квартиру для клиента именно по новым жилым комплексам, и большую часть вариантов ЖК, которые проверили лично, мы не рекомендуем для покупки". Александр Бикетов

По мнению эксперта Нины Лукьяненко, не все дома, построенные в советское время, строились качественно и надежно. Поскольку эти дома рассчитаны на определенный срок эксплуатации и конструкции могут быть изношенными.

Важно учитывать, что при продаже недвижимости, принадлежащей на праве собственности менее 12 месяцев, будет налог. А при продаже объекта недвижимости коммерческого назначения налоги будут всегда, независимо от срока владения объектом. Часто физические лица при продаже коммерции забывают об этом моменте, напомнила эксперт.

Нюансов при покупке действительно множество, поэтому нужно все тщательно изучить перед покупкой или обратиться за помощью к специалистам, чтобы купить максимально выгодную, а главное – комфортную и безопасную недвижимость.