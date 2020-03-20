Коронавирус в Алматы: двое заболевших в состоянии средней степени тяжести

У 20 заболевших состояние удовлетворительное.

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев рассказал о текущей ситуации с коронавирусом в городе, zakon.kz.

По его словам, в настоящий момент в больницах города - 22 пациента, у которых подтвержден коронавиурс.

Первая из трех - жительница Алматы, контактировавшая с прибывшими из-за границы. У нее были жалобы на сухой кашель, першение в горле, боль в груди.

18 марта взяли анализы на коронавирус. Вчера получил положит результат, - сказал Абилдаев.

Вторая пациентка прибыла чартерным рейсом 12 марта Берлин - Алматы. С 12 марта была в инфекционной больнице на карантине.

Третий мужчина, 1997 г.р., прибыл 19 марта рейсом Париж - Минск - Алматы. По прибытию поступил в провизорный стационар, 19 марта его перевели в инфекционную больницу.

На сегодня у 20 заболевших состояние удовлетворительное, у двух - средней степени тяжести.

Утром 20 марта стало известно о трех новых случаях коронавируса в Алматы: две женщины, 1982 и 1979 годов рождения. И молодой человек, 1997 года рождения, прибыл из Франции. Состояние всех удовлетворительное. Всего по стране 49 случаев. Летальных исходов нет.

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