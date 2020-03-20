Из больницы в Караганде выписали часть пассажиров рейса с коронавирусом

В больнице остались те, кто в самолете сидел близко с зараженными.

Часть пассажиров, летевших с зараженными коронавирусом, выписали из больницы Караганды, передает zakon.kz.

В Управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что в больнице на карантине остались только те, кто летел рядом с зараженными.

Пассажиры, летевшие рядом по расположению мест с зараженными пациентами, являются близко контактными людьми. Они остались на весь период карантина. Система вентиляции в самолете не дает возможности распространения вируса по всему салону. Поэтому под карантинизацию с круглосуточным наблюдением оставили только рядом сидящих людей во время полета. Все остальные считаются потенциально контактными лицами, - сообщили в Управздраве.

Медики добавили, что у выписанных тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

В Казахстане зарегистрировано еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в стране подтверждены 49 случаев заражения, из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 25 случаев, Караганде - 2 случая.

Последние - пассажиры рейса 0324 Минск - Караганда. Первый заболевший 1971 года рождения, второй - 1972.

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