Соревнования отменены из-за коронавируса: Чем теперь занимаются спортсмены

Пример наших спортсменов показывает, что и дома можно очень интересно и с пользой провести время.

Во всем мире спортивные соревнования приостановлены из-за пандемиии нового коронавируса. Чем теперь занимаются дома временно "безработные" казахстанские спортсмены, в обзоре zakon.kz.

В Казахстане отменены все внутренние республиканские и международные соревнования, футбольным клубам рекомендовали приостановить учебно-тренировочный процесс для профилактики распространения коронавируса.

В то же время, казахстанские спортсмены продолжают подготовку к летней Олимпиаде в Токио.

Возвращаем всех спортсменов со сборов из-за границы. Рассматривается возможность проведения учебно-тренировочных сборов на территории Казахстана. Дело в том, что участие Казахстана на Олимпиаде в Токио все еще в силе, а потому для поддержания спортивной формы спортсменов сборы будут продолжены, - говорил на днях вице-министр культуры и спорта Оркен Бисакаев.

Впрочем, наши олимпийцы, следуя рекомендациям, стараются лишний раз не выходить на улицы и тренируются дома.

Например, дзюдоист Елдос Жумаканов показывает пример своим детям, тренируясь даже дома.

У спортсменов в зимних видах спорта сезон закончен. Чемпионка мира по фристайлу-могулу Юлия Галышева увлеклась кухней, приготовлением различных вкусных блюд.

Также она напомнила о том, что нельзя забывать о правилах гигиены.

Отечественные футболисты также находятся дома, но форму не теряют. В частности, игроки "Кайрата" и "Астаны" поддержали мировой челлендж Stay At Home, показав финты с рулоном туалетной бумаги так, как будто это футбольный мяч.

Выступающий в стрельбе из лука Ильфат Абдуллин поделился в интервью Olympic.kz, что дома тренируется в том же режиме, что обычно на сборах. А также читает книги и смотрит фильмы.

Что касается наших велосипедистов-трековиков, то сейчас они на заслуженном отдыхе по домам и по регионам.

Март у нас рассчитан на межсезонье, они набираются новых сил перед новыми стартами, будем надеяться что все решится, и подготовка не будет сорвана, - сказал Olympic.kz главный тренер Владимир Бушанский.

Как мы видим, спортсмены в Казахстане не теряют оптимизм и надежду, что в скором времени человечество сможет обуздать новый коронавирус и спортивные соревнования возобновятся. А пока пример наших спортсменов показывает, что и дома можно очень интересно и с пользой провести время.

Подготовил Альберт Ахметов

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