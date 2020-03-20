По всем направлениям открыты границы для казахстанских перевозчиков

Небольшие ограничения введены для иностранных перевозчиков.

Директор департамента логистики и перевозок НПП «Атамекен» Мурат Амрин рассказал о ситуации на границах для казахстанских перевозчиков, передает корреспондент zakon.kz.

Касательно пересечения границы, они открыты по всем направлениям. Следует отметить, по Китайской Народной Республике с 17 марта возобновлена перевозка на пункте пропуска Нур жолы и Достык. По пунктам Бахты, Майкапчагай и Кальджар таможенные органы и пограничные службы работают в штатном режиме, однако со стороны министерства внутренних дел и акиматов для перевозчиков выставляются некоторые барьеры, которые не пропускают наших перевозчиков. По остальным границам казахстанские перевозчики следуют без проблем, - сообщил Мурат Амрин.

Он отметил, что небольшие ограничения введены для иностранных перевозчиков. В частности это касается перевозчиков тех стран, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

"Большинство перевозчиков следуют из европейских стран, которые попадают под карантинные требования приказа Главного санитарного врача. Если перевозчик был в карантинной зоне - это Франция, Италия, Испания, КНР, Иран и страны шенгенской зоны, то они должны помещаться на 15-дневный карантин. В случае, если перевозку необходимо продолжить, то необходима перецепка тягача транспортного средства, либо замена водителей, чтобы казахстанский водитель пересел за данный автомобиль. Но учитывая логистику и стоимость перевозимого груза ответственность иностранного перевозчика не может быть переложена на казахстанских водителей", - пояснил директор департамента логистики и перевозок НПП "Атамекен".

Тамила Языкова, Нур-Султан

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