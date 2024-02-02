"КазАвтоЖол": Дороги по всем направлениям открыты в Казахстане

Дорожники сообщили, что все казахстанские трассы открыты, ограничений нет, передает Zakon.kz.

"Сняты ограничения по всем направлениям автодорог республиканского значения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на 14 участках автодорог республиканского значения в семи областях.

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток – с 3 по 5 февраля 2024 года.

