Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"КазАвтоЖол": Дороги по всем направлениям открыты в Казахстане

Все дороги по всем направлениям открыты в Казахстане – "КазАвтоЖол" Фото: pixabay
Дорожники сообщили, что все казахстанские трассы открыты, ограничений нет, передает Zakon.kz.

"Сняты ограничения по всем направлениям автодорог республиканского значения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на 14 участках автодорог республиканского значения в семи областях.

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток – с 3 по 5 февраля 2024 года.

Читайте также

Аким Акмолинской области ответил на вопросы представителей СМИ
Аким Акмолинской области ответил на вопросы представителей СМИ
В Алматы установили мемориальную доску в честь Сергея Терещенко
В Алматы установили мемориальную доску в честь Сергея Терещенко
Единый часовой пояс в Казахстане: как это отразится на расписание авиарейсов
Единый часовой пояс в Казахстане: как это отразится на расписании авиарейсов
Диана Абдуллаева
Казавтожол Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Землетрясение в Алматы, кто будет отвечать, если дома обрушатся
Землетрясение в Алматы: кто будет отвечать, если дома обрушатся
Российскому тренеру призвали запретить въезд в Казахстан за грубое оскорбление казахов
Российскому тренеру предложили запретить въезд в Казахстан за грубое оскорбление казахов
В Казахстане изменились правила формирования тарифов на воду и отопление
В Казахстане изменились правила формирования тарифов на воду и отопление
Апельсины или мандарины: что полезнее?
Апельсины или мандарины: что полезнее
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: