Меня сторонятся - как живут жители изолированных районов Алматы

Несколько домов стали зоной отчуждения.

Очагов заражения становится больше. Еще несколько районов в Алматы были изолированы. Теперь в мегаполисе 10 очагов. Под карантин попали элитный жилой комплекс, многоэтажки и отдельно взятые подъезды в домах в разных частях города, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Жилой комплекс "Алматы Тауэрс" в центре Алматы оцепили еще вчера ночью. По периметру выставлены ограждения, работают военные и полицейские. Помимо квартир здесь расположены несколько административных зданий и магазины. Выходить за пределы карантинной зоны нельзя никому, а это около 300 семей.

Четыре многоэтажки стали зоной отчуждения.

Сейчас только я подхожу, от меня отстраняются. Это что такое? Не предупредили, ничего не сказали. Я сейчас выхожу, у меня родители находятся одни пожилые дома. Я тоже одна в доме. Меня сейчас оккупировали абсолютно, ни выйти, ни зайти – возмущается жительница города Натали Робертс.

Доставка еды теперь осуществляется только через забор. Приносить ее могут родственники, знакомые и курьеры. Пока на территории работает один продуктовый магазин.

Вчера нам вечером сказали, что будет закрыто на карантин, пока наш магазин работает, что дальше делать и как это будет, не знаем, - говорит продавец.

Подъезжают автобусы с улановцами. У нас за забором есть детский сад, но он, естественно, не работает. Я думаю, когда все наладится, все будет хорошо, и детки туда вернутся, и мы этот карантин переждем.

20 марта на пересечении улиц Гоголя-Кунаева в эпицентре очага оказались почти 150 человек, подавляющее большинство - пожилые люди. В зоне карантина нет ни магазинов, ни аптек. По словам местных, у проживавшего здесь был выявлен коронавирус. Людям разослали памятки, где четко прописаны правила карантина. Например, им запрещено выходить на улицу без масок, следует тщательно мыть руки и избегать физического контакта. Алматинка Индира Хаметчина оказалась в заточении с супругом и двумя детьми. Говорит, что даже не успела как, следует запастись продуктами питания.

Нам сейчас скинули, что мы можем обращаться в соседнюю аптеку в соседнем доме. Они будут нам доставку лекарств производить. Почему-то написали, что напишут список продуктов, которые можем заказать. Получается, не все, да. Я, честно говоря, не запасалась, потому что мы живем в центре города, много продуктовых магазинов. Я думала, буду выходить и свежее все брать, - говорит она.

Очередным очагом коронавируса стала пятиэтажка в спальном районе по улице Кабанбай батыра. Территорию оградили лентой и заборами. Здесь также дежурят военные и полиция. При этом некоторым людям все же удавалось пройти через препятствие без проблем. Где именно проживали инфицированные алматинцы, неизвестно. Эту информацию от местных властей получить не удалось. Однако ближе к вечеру после тщательного изучения ситуации в акимате приняли решение сузить некоторые очаги COVID-19 до подъездов и частных домов.

Всего на территории города Алматы выявлено 10 очагов COVID-19. Из них по три в Алмалинском и Медеуском районах, два очага - в Турксибском и по одному в Жетысуском и Алатауском. Днем ранее изолированным оказался жилой комплекс "Сункар", в котором также живет заболевший коронавирусом человек.

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