По ту сторону: как живут бомжи в Алматы

В городе, заполненном рекламными вывесками, кафе и магазинами, скрывается другая реальность – жизнь бездомных. Ежедневно они борются за выживание и ищут хоть какое-то пропитание. Причем за последние годы число таких людей в Алматы становится все больше.

Корреспондент Zakon.kz решил узнать, как живут алматинские бездомные, а также понять, как они оказались на улице и почему многие все же предпочитают бродяжничать, чем вновь вернуться к прежней жизни.

Фото: Zakon.kz

В то время как на Арбате кипит жизнь, некоторые его "жители" остаются невидимыми, ведя борьбу за удовлетворение базовых человеческих потребностей. Многие люди без определенного места жительства днем отсыпались на скамейке, а вечером уже сидели в тени переулков. Одни выпивали, другие перебирали мусорные контейнеры недалеко от пешеходной улицы в поисках остатков еды, выброшенных из кафе и ресторанов.



Фото: Zakon.kz

Практически у всех бездомных когда-то были семьи и постоянная работа. А вот причины, по которым они остались на улице, у всех разные, однако их истории пересекаются в одном – алкогольная зависимость, опыт тюремного заключения, несчастный случай, а еще развод и потеря родителей, к этому добавляются инвалидность, выход из детского дома или мошенники, которые оставили их ни с чем. Оказавшись без жилья, зимой они чаще обосновываются в центрах временного проживания или на теплотрассах, а летом у всех один адрес – улица.

Фото: Zakon.kz

К слову, одно из таких мест для бездомных – центр социальной адаптации "Пана", где люди могут жить до года. Здесь предоставляются четырехразовое питание, медицинские услуги и консультация психолога. Всего центр вмещает 180 человек.

Фото: Zakon.kz

По словам директора центра Болата Айтмурзаева, чаще всего у них длительно проживают люди, которые сами осознали свое положение и решили вернуть свой социальный статус. "Лица, которые еще не пришли к выводу восстановить свою жизнь, до сих пор находятся на улице. Даже если они поступят к нам, они все равно уходят. Потому что здесь одно из ограничений: нахождение в алкогольном опьянении и распитие спиртных напитков – запрещено. Так как им нужна определенная дозировка, они в наших услугах пока не нуждаются. Пока их ноги носят, а организм позволяет, они находятся на улице. Но было немало случаев, когда люди находили работу, возвращались к нормальной жизни, снимали квартиру и обустраивались". Болат Айтмурзаев Когда люди попадают в центр, в первую очередь им восстанавливают документы, затем оформляют пенсию или пособие по инвалидности, если человеку это положено. Айтмурзаев отмечает, что в последние годы, особенно в зимний период, постояльцев в центре становится все больше, а соответственно не хватает на всех мест. После этого было решено открыть в Алматы второй филиал еще на 155 мест.

Чтобы понять, какие обстоятельства привели их к такой жизни, мы поговорили с постояльцами центра. Правда, не все были готовы делиться своей историей, а те, кто согласился, попросили скрыть их настоящие имена и фамилии, а еще не показывать лиц.

Фото: Zakon.kz

Людмила, 59 лет Наша собеседница рассказала, что имела семью и хорошую работу, была главным бухгалтером и экономистом. В советское время работала в министерстве и в госплане. Однако со временем в ее жизни начала происходить череда несчастий: сначала умерли родители, а потом муж, следом трагически погиб сын в возрасте 20 лет. "На последнем месте работы я была главным бухгалтером в колледже. У директора случилась растрата, его посадили и, соответственно, меня вместе с ним. Потому что второе право подписи у главного бухгалтера. Никуда не денешься, отсидела и вышла. Мне дали семь лет, но потом была амнистия четыре года. Я вышла – и некуда идти. Потому что дочь продала жилье и мне здесь ничего не осталось. Она за это время вышла замуж и уехала в Израиль. Сначала, так как я была пенсионеркой, могла то у одной подружки переночевать, то у другой. Остались ведь на свободе люди. А потом по квартирам, где-то вперед оплатишь и обманут, где-то алкаши. Так и осталась на улице". Людмила Женщина признается, что раньше смотрела на бездомных свысока, но теперь осознает, что они такие же люди, просто оказались в непростой жизненной ситуации.

Фото: Zakon.kz

Кайрат, 48 лет Еще один герой, который поделился своей историей – Кайрат. Он работал электриком и держал контейнер на базаре. Несмотря на то, что зарабатывал хорошие деньги, порой уходил в запой. Его жизнь кардинально изменилась после того, как он повредил правую руку во время январских событий. "Однажды я поехал на вызов. Когда шел домой, стреляли и, как говорится, сработало любопытство, хотел посмотреть. В этот момент мою руку подстрелили. После этого я получил инвалидность и не мог больше работать руками как раньше. Сначала я жил в контейнере. Потом спился и остался на улице. Близких у меня нет. Дочка была недоношенная, она умерла. С супругой бывшей не общаюсь, родителей нет. Честно, я не люблю просить о помощи, у меня такая привычка. Я лучше что-то сделаю сам и получу за это оплату. Мысль сейчас у меня одна – умереть. Толка никакого нет от меня и смысла нет". Кайрат Специалисты центра отмечают, что хотя мужчина имеет травму руки, он все равно может сделать все и у него золотые руки.

Фото: Zakon.kz

Андрей, 47 лет Андрей коренной алматинец. По его словам, раньше у него была своя квартира, но родные продали ее и вложили деньги в новое жилье, а застройщики, в свою очередь, так и не достроили обещанный дом.

"Раньше я работал торговым агентом, развозил продукцию, работал прорабом на стройке. По молодости попал в аварию и лишился ноги, получил инвалидность третьей группы. У меня есть сестры, но у них свои семьи. Не хочется им мешать. Я жил одно время на улице. Людей много хороших. А так родная сестра мне сказала, что купит мне квартиру на свои деньги. Немного чтобы я посидел в центре и подождал". Андрей Несмотря на все, надежда Андрея не угасает, в будущем он мечтает обрести семью и собственный дом.



Игорь, 59 лет Игорь провел 16 лет в колонии строгого режима за убийство по неосторожности. Освободившись в 2022 году он решил поехать жить в Алматы. "В каждом лагере есть список центров, если тебе некуда идти, я выбрал центр в Алматы. Родных у меня нет, а мать умерла. Ее жилье приватизировали, не знаю кто. Я не стал разбираться. Там концов не найдешь. Я третий год живу в Алматы. Стараюсь иногда подрабатывать грузчиком или разнорабочим в небольшом магазине, перебираюсь, денег мало. На воле у меня осталась супруга и сын, я не общаюсь с ними, зачем туда идти, у них уже своя жизнь. В общем, такая судьба". Игорь Игорь признается, что когда сел на долгий срок, сразу написал супруге, чтобы она строила свою жизнь.

Фото: Zakon.kz

На вопрос, как устроена психология бездомных, как так случилось, что они остались без дома, а главное, почему многие из них не стремятся возвращаться к нормальной жизни, ответила психолог Тогжан Каинбекова. По ее мнению, у людей без определенного места жительства обычно отсутствует осознание социальных связей и готовность взять на себя ответственность за свою жизнь.

"Чаще всего это люди со страхом неизвестности и одиночества, которые относятся к другим с подозрением. Зачастую у них есть алкоголизм. Они не родились бездомными, а в какой-то момент все потеряли. Когда это произошло, они смирились. Кто-то был в тюрьме или перенес заболевание. Они устроились на улице и даже не помнят, что когда-то у них был дом и семья. Со временем им сложнее вернуться в общество, потому труднее адаптироваться в нем". Тогжан Каинбекова

По ее словам, на начальном этапе адаптации бесполезно проводить психологическую терапию, нужно в целом удовлетворить все базовые и бытовые потребности человека. Это может включать обеспечение стабильного жилья, пищи, медицинского обслуживания и доступа к необходимым ресурсам.

"Многие просто возвращаются в ту среду на улицы, к которой привыкли, потому что не готовы сами психологически. Они как будто живут в своем мире, где уже реализовались. К тому же в обществе изначально заложено так, что мужчина несет ответственность за семью, на него большое давление оказывается, что он всем все должен. И когда они не могут это дать или у них случаются трудности, они не выдерживают и теряют себя. Потому им необходимо чувствовать себя полезными. Им сложнее, чем женщинам, обратиться за помощью и перебороть себя. А у женщин срабатывает инстинкт самосохранения, продолжения рода. Если у них есть еще и дети, они будут чаще обращаться за помощью и, естественно, выйдут из этого положения". Тогжан Каинбекова