По ту сторону: как живут бомжи в Алматы
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
"Лица, которые еще не пришли к выводу восстановить свою жизнь, до сих пор находятся на улице. Даже если они поступят к нам, они все равно уходят. Потому что здесь одно из ограничений: нахождение в алкогольном опьянении и распитие спиртных напитков – запрещено. Так как им нужна определенная дозировка, они в наших услугах пока не нуждаются. Пока их ноги носят, а организм позволяет, они находятся на улице. Но было немало случаев, когда люди находили работу, возвращались к нормальной жизни, снимали квартиру и обустраивались". Болат Айтмурзаев
Чтобы понять, какие обстоятельства привели их к такой жизни, мы поговорили с постояльцами центра. Правда, не все были готовы делиться своей историей, а те, кто согласился, попросили скрыть их настоящие имена и фамилии, а еще не показывать лиц.
Фото: Zakon.kz
Людмила, 59 лет
"На последнем месте работы я была главным бухгалтером в колледже. У директора случилась растрата, его посадили и, соответственно, меня вместе с ним. Потому что второе право подписи у главного бухгалтера. Никуда не денешься, отсидела и вышла. Мне дали семь лет, но потом была амнистия четыре года. Я вышла – и некуда идти. Потому что дочь продала жилье и мне здесь ничего не осталось. Она за это время вышла замуж и уехала в Израиль. Сначала, так как я была пенсионеркой, могла то у одной подружки переночевать, то у другой. Остались ведь на свободе люди. А потом по квартирам, где-то вперед оплатишь и обманут, где-то алкаши. Так и осталась на улице".Людмила
Фото: Zakon.kz
Кайрат, 48 лет
Еще один герой, который поделился своей историей – Кайрат. Он работал электриком и держал контейнер на базаре. Несмотря на то, что зарабатывал хорошие деньги, порой уходил в запой. Его жизнь кардинально изменилась после того, как он повредил правую руку во время январских событий.
"Однажды я поехал на вызов. Когда шел домой, стреляли и, как говорится, сработало любопытство, хотел посмотреть. В этот момент мою руку подстрелили. После этого я получил инвалидность и не мог больше работать руками как раньше. Сначала я жил в контейнере. Потом спился и остался на улице. Близких у меня нет. Дочка была недоношенная, она умерла. С супругой бывшей не общаюсь, родителей нет. Честно, я не люблю просить о помощи, у меня такая привычка. Я лучше что-то сделаю сам и получу за это оплату. Мысль сейчас у меня одна – умереть. Толка никакого нет от меня и смысла нет".Кайрат
Специалисты центра отмечают, что хотя мужчина имеет травму руки, он все равно может сделать все и у него золотые руки.
Фото: Zakon.kz
Андрей, 47 лет
Андрей коренной алматинец. По его словам, раньше у него была своя квартира, но родные продали ее и вложили деньги в новое жилье, а застройщики, в свою очередь, так и не достроили обещанный дом.
"Раньше я работал торговым агентом, развозил продукцию, работал прорабом на стройке. По молодости попал в аварию и лишился ноги, получил инвалидность третьей группы. У меня есть сестры, но у них свои семьи. Не хочется им мешать. Я жил одно время на улице. Людей много хороших. А так родная сестра мне сказала, что купит мне квартиру на свои деньги. Немного чтобы я посидел в центре и подождал".Андрей
Игорь, 59 лет
"В каждом лагере есть список центров, если тебе некуда идти, я выбрал центр в Алматы. Родных у меня нет, а мать умерла. Ее жилье приватизировали, не знаю кто. Я не стал разбираться. Там концов не найдешь. Я третий год живу в Алматы. Стараюсь иногда подрабатывать грузчиком или разнорабочим в небольшом магазине, перебираюсь, денег мало. На воле у меня осталась супруга и сын, я не общаюсь с ними, зачем туда идти, у них уже своя жизнь. В общем, такая судьба".Игорь
Игорь признается, что когда сел на долгий срок, сразу написал супруге, чтобы она строила свою жизнь.
Фото: Zakon.kz
На вопрос, как устроена психология бездомных, как так случилось, что они остались без дома, а главное, почему многие из них не стремятся возвращаться к нормальной жизни, ответила психолог Тогжан Каинбекова. По ее мнению, у людей без определенного места жительства обычно отсутствует осознание социальных связей и готовность взять на себя ответственность за свою жизнь.
"Чаще всего это люди со страхом неизвестности и одиночества, которые относятся к другим с подозрением. Зачастую у них есть алкоголизм. Они не родились бездомными, а в какой-то момент все потеряли. Когда это произошло, они смирились. Кто-то был в тюрьме или перенес заболевание. Они устроились на улице и даже не помнят, что когда-то у них был дом и семья. Со временем им сложнее вернуться в общество, потому труднее адаптироваться в нем".Тогжан Каинбекова
По ее словам, на начальном этапе адаптации бесполезно проводить психологическую терапию, нужно в целом удовлетворить все базовые и бытовые потребности человека. Это может включать обеспечение стабильного жилья, пищи, медицинского обслуживания и доступа к необходимым ресурсам.
"Многие просто возвращаются в ту среду на улицы, к которой привыкли, потому что не готовы сами психологически. Они как будто живут в своем мире, где уже реализовались. К тому же в обществе изначально заложено так, что мужчина несет ответственность за семью, на него большое давление оказывается, что он всем все должен. И когда они не могут это дать или у них случаются трудности, они не выдерживают и теряют себя. Потому им необходимо чувствовать себя полезными. Им сложнее, чем женщинам, обратиться за помощью и перебороть себя. А у женщин срабатывает инстинкт самосохранения, продолжения рода. Если у них есть еще и дети, они будут чаще обращаться за помощью и, естественно, выйдут из этого положения".Тогжан Каинбекова
Психолог считает, что для снижения количества бездомных необходимо сосредоточиться на текущих проблемах и развивать общество, так как корни многих проблем уходят в детство. Она отмечает, что родители должны воспитывать осознанных, способных заботиться о себе детей, а не инфантильных. А еще главное, чтобы каждый ребенок, повзрослев, мог по-настоящему стать самостоятельным и ответственным, так как когда-то родители могут уйти и их не будет рядом.
Стоит отметить, что количество бездомных в Алматы с каждым годом увеличивается, но назвать их точное число сейчас никто не может. Власти не ведут такую статистику. А причина в том, что лишь единицы обращаются в социальные центры и к правоохранителям, многие предпочитают жить в тени каменных джунглей. Лишь во время рейдов полицейских удается установить личность некоторых из бездомных, многие так и остаются неидентифицированными.
В ближайший месяц многие алматинские бомжи с улиц переберутся на заброшенные стройки и теплотрассы, это те объекты, где в холодное время можно хоть немного согреться и не замерзнуть на улице. Выживать бездомным помогают в последнее время и волонтеры, они приносят им горячую еду и теплую одежду.