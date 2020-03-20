Появился список адресов зон очага коронавируса в Алматы

В городе определены 10 зон очагов, на территории которых расположены 2 частных и 8 многоквартирных домов.

В Алматы все зоны очага коронавирусной инфекции взяты под контроль, передает zakon.kz.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции в Алматы на территории зон очагов COVID-2019 введены ограничения на передвижения горожан, - сообщили в пресс-службе акима города.

На 20 марта в Алматы лабораторно-подтверждено 22 случая заражения коронавирусной инфекцией. Все пациенты госпитализированы в инфекционные стационары, за контактными установлено медицинское наблюдение.

В городе определены 10 зон очагов, на территории которых расположены 2 частных и 8 многоквартирных домов:

- мкр. Алтай - 1, 8;

- мкр. Жасканат, 86;

- Енликгуль, 34 А;

- Зенкова, 59;

- Достык, 162;

- Гоголя, 75;

- Сары-ой, 234;

- Жарокова, 16;

- Желтоксан, 125;

- Байтурсынова, 78/1.

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Во всех очагах в целях предупреждения дальнейшего распространения коронавируса проводятся противоэпидемические и профилактические мероприятия. Медицинскими сотрудниками проводится мониторинг состояния всех лиц, находящихся в зоне очага. Предпринимателями обеспечено функционирование магазинов и аптек с усилением санитарно-эпидемиологических мер, - сообщили в ведомстве.

В настоящий момент на карантине в провизорных госпиталях города находятся 696 граждан, на домашнем карантине – 1108 человек.

По вопросам звоните в круглосуточный call-center по номерам 1406 и Open Almaty 1308. При выявлении лиц с катаральными признаками немедленно следует информировать санитарно-эпидемиологические службы города по круглосуточному телефону 382-33-50. Официальная информация доступна на сайте и официальных страницах акимата города Алматы в социальных сетях. Дополнительная информация оперативно размещается на Telegram-канале Stopcov Almaty и в мобильном приложении Darmen, - информировали в ведомстве.

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